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「孤星行動」逮2000偷渡客 法院難消化登記後就釋放

【麥凱倫訊】
一群武裝志願平民身穿作戰服裝，持槍協助邊防巡邏。(Patriots for America Militia網頁)
一群武裝志願平民身穿作戰服裝，持槍協助邊防巡邏。(Patriots for America Militia網頁)

德州新法允許平民逮捕「侵犯地界」(trespassing)的偷渡客，基尼縣(Kinney County)政府官員歡迎民兵協助巡守邊界，格蘭德河邊現在充滿了邊疆戰火氣息。

新法9月1日生效後，州長艾伯特(Greg Abbott)啟動「孤星行動」(Operation Lone Star)，不但派遣一萬名州警和國民兵巡邊，還向至少十個共和黨掌政的州徵求軍警到德州協防，田納西州的共和黨金主威利斯強森(Willis Johnson)更出資金援南達科他州的國民兵到德州防禦邊界，田納西州州長比爾李(Bill Lee)並在12月上旬宣布，2022年初將增派50名國民兵到德州。

共和黨掌政的縣，政府官員鼓勵平民協助逮捕偷渡客，孤星行動到目前為止逮捕了大約2000人，其中大部分是在基尼縣。北德州的「挺美國民兵愛國者」(Patriots for America Militia)組織，一群武裝志願平民到基尼縣協助邊防，他們身穿作戰服裝，手持步槍在格蘭德河邊巡邏，看到疑似偷渡的人就把他們攔下，然後打電話通知執法單位。

孤星行動只能在公共的土地上進行，除非地主簽署書面同意，軍警不可擅自進入。但最近有些軍警、民兵違法禁入未簽同意書的私人土地，譬如位於米慎市(Mission)的國家蝴蝶中心(National Butterfly Center)，錄像監控器最近數次拍到國民兵進入地界，該中心主任瑪麗安娜萊特(Marianna Treviño Wright)指出，每年至少有數萬名學童到蝴蝶中心學習，看到攜帶重型武器的軍人擅自侵入他人土地，給學生做的是什麼榜樣？更何況如果槍枝走火，會發生什麼意外事件？

雖然德州保守人士認為阻攔偷渡客是重要的事，但法律系統卻無法消化這麼多的微罪嫌犯，法院已被一大堆的偷渡案堵死，監獄也不可能容納這麼多人，登記以後偷渡客就被釋放，大費周章後似乎只是空忙一場。

偷渡客 德州 國民兵

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