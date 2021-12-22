德州人語／流年不利 今年是個黑色聖誕

聖誕節將至，但今年美國注定是一個黑色聖誕。

美股20日大跌，道指跌433點，以科技股為主的那指，跌188點，矽谷科技股全面下跌，包括蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、特斯拉和輝達(Nvidia)；華人喜歡的蘋果，已連跌四個交易日，從180元跌至20日的169元，輝達更從11月29日的333元，跌至20日的277元，跌幅16.8%，接近跌至熊市。

市場仍寄望「聖誕漲市」(Santa Rally)，因為聖誕後至年底的五個交易日，再加上新年頭兩個交易，大多是漲市。但今年情況不樂觀，因為Omicron 正大舉推進，已在43個州社區傳播。聯邦疾控中心(CDC)20說，過去一周，Omicron造成的新病例已占全美的73%，取代了Delta。過去一周，美國平均每天新增確診13萬例。20日股市大跌，正是市場擔心Omicron所致。

美國經濟受高通膨影響，以致物價飆升，11月份消費物價指數飆至6.8%，這是1982年6月以來最高；汽油、食品、租金、柴米油鹽醬醋茶、樣樣漲價；疫情期間，買外賣是新常態，但10元一盒的飯已變為15元。全球商品供應鍊還見不到紓緩，物價至少還要數月，才會下降。

負責控制通膨的聯準會，本月15日終於決定，加快縮減原來每月1200億元的購債行動，由1月起每月減購600億，預計到明年3月才可結束整項計畫，換言之，在物價飆升已達7%的時候，聯準會竟然還繼續將大筆資金，投入市場，因此至少在明年3月前，物價仍將高居不下。聯準會又說，明年將升息三次，可能在明年6月開始，最快在明年3月開始。科技股對升息最為敏感，所以科技股連日下跌。

因為Omicron和高通膨，高盛銀行20日立即調低美國明年頭三季的GDP，第一季減至2%，第二季3%，第三季2.75%。

除了股市和經濟影響節日氣氛，政治也陷入暗淡。西維吉尼亞參議員曼欽 19日宣布，不支持拜登 政府的1.75兆元「重建美好未來法案」(Build Back Better)。這是拜登政府的一項重大挫敗，因為這項為社會安全和綠色能源而設的開支計畫，是拜登最重要政策，現在法案得不到支持，等於拜登政府的內政政策消失了。一個沒有政策的政府，還能成為政府嗎？

民主黨在參院只有50票，要通過法案，真的是一票也不能少；民主黨黨內談判了數個月，還得不到曼欽支持，反映出美國的政黨徹底失敗，完全無法約束黨員，這是美國政治混亂的基本原因。

民主黨參院領袖舒默20日表示，明年1月，將會把1.75兆元的法案交付投票，拜登政府現在只能寄望，再次大幅削減開支，希望取得曼欽的支持。