休士頓11月房市交易1萬216套 銷量上揚

休士頓11月房屋銷量上揚。(休士頓住屋局臉書)

根據休士頓房地產 經紀人協會（Houston Association of Realtors）11月份市場更新數據，由於休士頓房源下降，房地產銷售總額在10月份緩慢上升後，出現明顯增長。

數據指出，11月獨立屋住宅銷量，與去年同期相比增長3.9%，上個月共售出8320套房屋。

ABC 13電視台報導，總交易量顯示了今年迄今為止最大變化之一，銷售額增加20.6%。報告並顯示，與2020年11月相比，活躍的掛牌房源下降13.3%。

平均房價和房屋中位數，在上個月市場下跌後攀升，儘管平均價格仍低於去年夏天的峰值。

數據也指出，上個月房屋數銷售總數為1萬216套，自去年11月以來增加5.6%。

休士頓房地產經紀人協會主席米蘭達（Richard Miranda）在新聞稿中說，「整個疫情期間，休士頓房地產一直出乎意料的強勁，11月也不例外。我們仍有望實現創紀錄的2021年。而大休士頓夥伴關係（Greater Houston Partnership）認為，至2022年，當地就業 將面臨更積極正面的條件。