「病例下降 就出現另一種變種」 醫護嘆：已筋疲力竭

Omicron病毒導致疫情激增，德州醫護人員倍感吃力。(Texas Medical Center)

隨著新冠肺炎Omicron病毒導致疫情 激增，德州 醫師說，「我已筋疲力竭，這種情況幾乎是永無止境」。大休士頓地所在的哈里斯縣，調升疫情警戒從較輕的黃色，提高到第二級的橘色。

休士頓KHOU 11電視台報導，根據休士頓衛理公會醫院（Houston Methodist Hospital）最新數據顯示，omicron變種病毒 目前已占有症狀患者的82%，在不到三周的時間，成為主要病毒株。

專家表示，Delta變種病毒花了三個月，才超過八成染疫者感染。隨著另一個潛在高峰可能出現，醫護人員如何因應，是主要考量。

德州紀念醫學中心（Texas Memorial Medical Center）醫師Joseph Varon說，感到筋疲力竭，就像許多人一樣，他覺得自己無法喘口氣休息。每次當你覺得病例數下降時，就會出現另一種變種病毒，造成另一次疫情高峰。

新的Omicron變種病毒讓Varon醫師和許多人擔憂，因傳播速度非常快，尤其適逢節日聚會。「毫無疑問，我們對假期感到擔憂，人們會放鬆警惕。」

許多護理人員也有同樣的壓力。德州大學Health Cizik護理學院護理師Elda Ramirez說，「在精神或情感上，都讓人筋疲力盡。」

Ramirez擔任護理師長達33年，「所有的護理人員都很辛苦。」「在這次經歷後，醫療保健將再也不會一樣。」她說，對他們來說，最令人洩氣的部分，是獨自在加護病房死去的病患。「他們沒有家人在身邊，在他們人生最後幾分鐘，只有我們在他們身邊。」

Varon說，迄今為止的研究表明，Omircon變種病毒並沒有那麼致命，希望一直能保持這種狀態。他也清楚，假期後出現高峰無可避免，對醫護人員來說，情況將再次變得困難。

「工作人員真的筋疲力盡，因為我們經歷這一切」他說，「儘管我們在治療新冠肺炎上做得愈來愈好，我們對這種疾病也更為了解，但我們仍感害怕，醫護人員太累了。」