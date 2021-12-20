學區種族委員會主席 槓上白人家長收死亡威脅

福和獨立學區「種族平等委員會」西裔主席與白人家長發生嚴重歧異。(FWISD網頁)

福和獨立學區 「種族平等委員會」(Racial Equity Committee)主席，因為與白人家長對槓遭網上「肉搜」(doxxing)，白人至上 主義者對她全家發布強姦、酷刑、死亡威脅，迫使她搬家、辭職。

福和學區和美國多數大城市的情況類似，學校絕大多數是少數族裔的學生。但自從疫情發生以來，白人家長在福和學區的聲音越來越大，從學校恢復課堂教學以後，政治大舉介入學區的行政，共和黨籍居民在州政府領導人的力挺下，在學區會議上嗆聲，要主導學區的各種施政，反口罩令是其中的一個大項。

自從州政府頒布禁止教導種族批判理論(critical race theory)以後，德州 各地學校的教職員動輒得咎於白人家長，現在似乎除了英文、數學的課程之外，沒有一個學科的內容不會被家長挑釁，連科學都會被「反科學」的家長批評。共和黨德州分會日前宣布，已成立「地方政府委員會」(Local Government Committee)，要在地方選舉中挺舉保守派候選人。但許多地方選舉原本就沒有黨派色彩，學區教育委員就是一例。

2016年福和學區成立種族平等委員會，希望給弱勢族群的學生提供教育輔助，委員會主席諾瑪賈西亞羅培茲(Norma Garcia-Lopez)對近來白人家長來勢洶洶的情況不滿，她除了嚴詞批評這些家長以外，還把其中四人的名字和住址在網路上公布(doxxing)。她的舉動明顯不當，引發批判怒潮。

保守電視媒體FOX News為此製作專題報導，播出以後她的電郵信箱中每天都有上千份電郵，有些甚至是來自地球的另一端，白人至上主義者威脅要將她姦殺、酷刑伺候她的兒女等，副州長派翠克(Dan Patrick)也介入，叫她辭職下台。接著有人在網路上公布了她的住址，她被迫搬家以保家人安全。她在8日辭職時指出，白人家長可以操縱學區方向，侵犯有色人種多數學生的權益，而且不認為有何不可，這是當今德州非常可怕的趨勢。