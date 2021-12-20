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德州人語／不如印裔？華人勿妄自菲薄

德州人語

推特日前換帥，接棒的CEO是來自印度的第一代移民阿格拉瓦(Parag Agrawal)。近年來，印度裔在科技行業頻頻出任高管，頗有「一統江湖」之勢；相比之下，在美國文化中，同樣被冠以「學霸」頭銜的華裔，似乎被遠遠甩在背後。網絡上，華人職場表現不如印裔的討論與分析很多，但華人真的不如印裔嗎？

放眼矽谷，包括微軟、谷歌母公司字母(Alphabet)、IBM及Adobe等在內的科技公司，目前的掌門人都是印度裔；不僅如此，在公司的中高層管理團隊中，印度裔的占比也相對較高。例如微軟的高管「13太保」中，有四人來自印度；而此前的唯一華裔沈向陽，已於2019年離職。

其實不只是矽谷，印度裔在世界500強公司中擔任CEO的例子也很多。例如百事可樂、聯合利華、史坦普及萬事達等。每次有印裔出任高管，免不了掀起華人職場表現為何不如印裔的討論。總結起來，無非是語言優勢、抱團團結及自信大膽等老生常談的原因。

但正所謂尺有所短寸有所長，印度裔多是守成，而非開創。在美國，除了半死不活的連鎖酒店品牌OYO，很少聽說由印裔開創的「巨型獨角獸」企業；反觀華裔，僅新冠疫情期間，就有遠程會議軟體ZOOM、外賣軟體Doordash及跨境電商ContextLogic等大熱項目四處開花。

在科技行業內，印裔出任高管的公司，多為軟體與服務類。在硬體這類「實業」項目上，則鮮有印裔身影。唯一在硬體企業出任CEO的印裔，是諾基亞的Rajeev Suri，而諾基亞目前在市場中的處境，想必明眼人都很清楚。

而知名的硬體企業。例如電腦顯卡廠商輝達（Nvidia）與超微（AMD），CEO都由華人擔綱，且企業在區塊鏈挖礦熱潮中，估值一路上漲。輝達股價從2021年初的每股130元，到目前已超過300元，公司市值也一度攻破8000億元大關。除了輝達與超微這樣的上市公司外，還有全球最大記憶體產品獨立製造商金士頓這樣的明星私人企業。

能做到世界一流公司的CEO，肯定有過人之處；印裔最優秀的人才，能擔任部分世界500強公司的CEO，的確很了不起。但是，華裔最優秀的人才，創造出許多世界500強公司，且數量上的差距，要遠大於中印裔在美任CEO人數的差距。

綜上所述，許多分析華人職場表現不如印裔，存在邏輯上的錯誤，他們口中華裔「不擅長」的，卻創造出更多的世界500強。印裔做的好的地方值得學習，但華裔不應妄自菲薄，留下華裔在職場中不如印裔的觀念。部分自媒體，更不應該只為流量，寫下「印裔制霸矽谷，華人淪為打工仔」、「印度輸出CEO，中國輸出廉價勞動力」這類聳動標題，帶歪風向。

印度 CEO 華裔

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