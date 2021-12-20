川普休士頓演講 民眾雨中力挺

川普支持者在雨中站了近一小時才進入豐田中心現場。(KHOU 11電視畫面截圖)

前總統川普 （Donald Trump）18日訪問休士頓豐田 中心（The Toyota Center）。這是他與保守派廣播電台主持人歐萊利（Bill O'Reilly）進行「與川普的歷史之旅」（History Tour with Donald Trump）第三站。

休士頓KHOU 11電視台報導，這位前福克斯新聞主持人針對新冠肺炎、1月6日國會大下騷動與全球其他國家關係，採訪這位前總統。

KHOU 11電視台記者Anayeli Ruiz和與會者交談，大部分來自休士頓地區，也有些人來自全國各地，只為看這位前總統的演講。

「我愛川普」斯普林（Spring）居民Will Garrity說，「我是川普忠實支持者，我們須盡我們所能支持他。」

一些人在雨中站了近一小時才進入活動現場。

政治分析家斯坦（Bob Stein）說，這次巡迴演講，是川普獲得關注的機會。

歐萊利以川普為主角的巡迴演講，在佛羅里達州日出市（Sunrise）和奧蘭多（Orlando）拉開序幕。接下來他們計畫在達拉斯美國航空中心（Dallas-American Airlines Center）停留。