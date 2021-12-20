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奧斯汀珠寶店遭劫疑槍擊 民眾驚逃

編譯組／綜合報導
奧斯汀市巴頓溪購物商場一家珠寶店遭打砸搶，民眾誤以為槍擊而四處逃竄。(KXAN電視畫面／商場監控影像)
奧斯汀市巴頓溪購物商場一家珠寶店遭打砸搶，民眾誤以為槍擊而四處逃竄。(KXAN電視畫面／商場監控影像)

18日在奧斯汀市巴頓溪購物商場（Barton Creek Mall）一家珠寶店發生的打砸搶劫案，許多顧客將珠寶櫃被砸碎的聲音誤認成槍聲，導致現場一片混亂，民眾四處逃逸。

KXAN電視台報導，奧斯汀警方表示，搶劫案發生在商場的Helzberg珠寶店（Helzberg Diamonds Store），初步發現三名嫌犯砸碎玻璃，搶走幾件物品。相關單位尚未逮捕任何人，但正查閱監控攝影機，尋找可疑人物並收集更多訊息。

警方稱，他們在當晚8時33分左右接獲這起搶案報案電話，但陸續接獲其他人報告稱，在商場看見一把槍後，警方反應升級。

急救人員將大量資源投入商場大樓，引導他們啟動「主動攻擊」（Active Attack）計畫。隨後有人報告聽見槍聲，相關人員疏散商場以防萬一，商場內顧客陸續跑出，場面混亂。

然而，警方表示，他們在搜查後，並未找到受害者，也沒發現有人看見或開槍證據等。

奧斯汀警方在社交媒體上發布消息稱，巴頓溪購物商場已「清理完畢且安全」，警方也表示，人員可在商場安全出入。

商場外，Marco Chavez告訴KXAN，他並未聽到任何槍聲，但看見有人在裡面跑，他描述這起事件「非常可怕」。「我剛跑進一家商店，他們讓我們進去，」Chavez說，「我們只是待在那裡，我們被封鎖一段時間。」

另一位目擊者Luis Santana說，當他們開始看到人們衝入大樓時，他和母親在商場內吃飯。他說，在聽到一名女人尖叫聲後，他們也開始奔跑，「快跑，有槍。」

他說，他們和員工一起躲在一家商店後面，直到警方告知他們可以離開。

警方呼籲任何可能在搶案發生時，可能在珠寶店拍下影片者聯繫他們。

該購物中心19日重新開放。

攝影

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