休士頓愛心組織 聖誕節助120家庭及孩子

世華婦女工商協會的義工們，展現愛心。（記者封昌明／攝影）

大雨滂沱中休士頓 愛心組織與巿長辦公室、社區部門和警察 部門12月18日在西南區綜合活動中心舉辦第12屆火花愛兒童聖誕午餐和玩具贈予活動。愛心組織會會長黃登陸、世華婦女工商協會前總會長黎淑瑛、美南分會會長孫玉玟、中華公所共同主席黃泰生、僑務顧問王秀姿、競選哈里斯縣第4選區區長的周浩恩、西南管理區執行長李成純如、華僑救國聯合總會美南辦事處主任賴李迎霞等都到現場擔任義工。

黃登陸說，因為疫情 ，活動將以免下車路邊服務的形式為大約120個家庭及其孩子提供服務。主辦單位已預先註冊了350名兒童，確定在假期期間缺乏聖誕禮物或是食品急需的兒童及家庭，將獲得熱騰騰的午餐，玩具及獎品。

欲競選哈里斯第4區區長的周浩恩（右一）幫忙搬運食物。（記者封昌明／攝影）

今年的贊助商計有：Amazon, Global Federation of Chinese Business Women in Southern USA ,Southwest District, Ashcroft Communities, ABC Dental, Chinese American Relief Effort (C.A.R.E.), St. Luke’s Day School, Target, Houston Food Bank, Houston Fire Department, Houston Police Department, CM Edward Pollard, JP Israel Garcia, Senator John Whitmire, Panaderia Tierra Caliente, Riot Creative Imaging等。

愛心組織召集人黃登陸（右二）與義工合影。（記者封昌明／攝影）

義工們在食物發放現場合影。（記者封昌明／攝影）

其中休士頓的C.A.R.E.愛心組織將依照往年的慣例，今年將提供350份熱騰騰的午餐及食品。世界華人工商婦女企管協會美南分會今年也捐助了2200元給貧困小孩買聖誕玩具。