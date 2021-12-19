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緝毒犬從手提箱聞到大麻味 警方在機場沒收10萬現金

編譯組／綜合報導

達拉斯晨報近期獲得警方事件報告顯示，12月2日，警方在達拉斯愛田機場（Dallas Love Field），收走一名25歲芝加哥女子攜帶的10萬6829元現金，稱他們在行李中聞到毒品氣味。

警方並未逮捕或起訴該女子，然執法部門沒收財產的議題卻再次引發爭議。

根據德州法，警方能通過民事沒收政策，沒收他們認為屬於犯罪，或未來可能屬於犯罪的財產，這些政策長期以來一直有爭議，其賦予執法單位廣大權力。

達拉斯警局在該部門臉書上，公開讚揚發現該女子行李有異的緝毒犬Ballentine，引起廣泛批評。

警方稱，兩名緝毒探員在機場工作時，Ballentine提醒他們注意一個黑色手提箱。報告稱，手提箱目的地，是一個經常出口毒品的城市，但報告中刪除城市名稱與探員的名字。

當局打開手提箱，發現兩個毯子包裹中，放著一疊100元、50元、20元等鈔票。報告還寫道「一名探員也聞到大麻氣味。」

警方詢問該女子是否攜帶大量現金，女子說行李箱中約有2萬現金與衣物。探員並詢問該女子職業，她稱自己是名舞者，也進行房地產工作。

報告指出，探員相信這筆錢是通過非法販毒所得，除警犬提醒他們有異狀外，女子也錯誤描述手提箱裡面的東西，包括現金數量等。

探員告訴該女子，現金將被沒收，並將沒收的錢交給聯邦調查局（FBI）。

多年來，民事沒收政策在各地一直存在爭議，德州法律規定，被扣押的財產可用於地方預算。德州總檢察長辦公室2017年報告稱，德州執法機構和檢察官通過民事和刑事沒收的財產，一年內有超過5000萬元。

一些倡議團體如美國公民自由聯盟聲稱這些法律侵犯公民自由，允許「以營利為目的的警方」而非打擊犯罪。

精通民事沒收案律師Scott Palmer表示，愛田案的關鍵問題，是當局所指出，能將錢與犯罪聯繫起來，及警犬嗅出行李有毒品等證據是否足夠強大，可使他們得以搜查行李並沒收現金。

達拉斯社區警察監督委員會，計畫下月會議上，討論這起事件。

委員會成員本週就此案提出各種問題，包括觸發扣押財產的政策為何，被扣押的財產多久可歸還，以及誰有權知道警察收走這筆錢的原因。

德州 毒品 警察

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