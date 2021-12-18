德州人語／留學生是來學習 不是來送死

美國大學因為學術地位優越，資源豐富，校譽卓著，幾乎成了國際學生留學的第一選擇。

中國自改革開放以來，無數學生選擇來美國進修深造，美國大學也張開雙臂歡迎。原本是美好的留學夢，卻因為美國治安敗壞，打殺搶一再發生，成了部分人的噩夢。

2014年7月中國留學生 紀欣然，在就讀的加州南加大（USC）校園附近，被五人搶劫，不幸喪命。

今年11月9日就讀芝加哥 大學碩士畢業生鄭少雄 ，在校園附近遭到搶劫；這位四川來的硏究生，竟然當場被搶匪開槍擊斃，距離他住所僅三分鐘路程，卻未能保障他的安全。

鄭少雄由單親媽媽撫養成人，乍聞噩耗，悲痛可想而知，鄭少雄媽媽在兒子的喪禮上沉痛地訴說，「沒想到第一次出國，不是觀光旅遊，不是參加兒子的畢業典禮，更不是參加兒子的婚禮，而是參加兒子的喪禮。」心情之淒苦，實難道盡。

芝加哥大學的中國留學生也發起遊行，高呼「我們是來學習的，不是來送死的！」口號沉重，卻很無奈，但在治安日益惡化的美國，真能發揮振聾發聵的效果，令人懷疑。

鄭少雄被劫殺案件，在芝加哥大學中國留學生中並非第一件，在今年1月9日該校就讀經濟金融博士班的范一然，在學校停車場也被槍殺，一年之內兩起中國留學生同樣在校園附近喪命，已顯示芝加哥整體治安不僅惡化，更是亮起紅燈。

不幸的是，每年有大批中國留學生來美深造，懷抱著美夢，卻未顧及今天的美國，已非昔日富強康樂的美利堅。嚴重的貧富差距，疫情的蹂躪，槍枝管理的鬆散。加上政客挑撥，暴戾之氣充斥坊間，稍有星星之火，都容易引起衝突，或種族歧視。尤其非裔佛洛伊德被警跪頸致死事件後，警察備受掣肘，甚至削弱警力，在在提供犯罪者為非作歹的機會，打砸搶横行加州，只是冰山一角。

面對社會秩序大不如前的美國，中國留學生除了要留意治安問題外，被政治偵防也是新增項目，而仇恨亞裔更可能隨時在身邊發生，種種跡象顯示，已經不能夠用天真態度，面對美國目前惡劣的環境。

留學生來美除了求取知識是第一要務外，務必要有保護自身安全的戒心，千萬不要用在本國環境判斷美國治安，如仍舊夜間單獨出行，甚至有消夜習慣，就很可能遭遇不測。尤是現在槍枝氾濫，路怒濫射不斷，外出勢須小心，處處都得提防，一旦有陌生人靠近，也要有防範意識，以免惹禍上身。

留學生切記美國今非昔比，大都市更是是非之地，避免搶劫或歧視上身，就須隨時提高警覺，畢竟是來學習的，不是來送死的！