在臉書搭上線 參與國會暴動 北德州2男躲1年落網

魯卡斯丹尼（左）和唐諾哈薩德參與去年元月６日國會暴動，影像遭執法人員錄下。（司法部／NBCDFW電視台)

聯邦司法部宣布，北德州 兩名男子在臉書 搭上線，共同召集達拉斯／福和地區挺川者前往華府 參加1月6日集會，兩人躲避將近一年後遭警方逮捕，14日(周二)首度出庭應訊。

43歲的唐諾哈薩德(Donald Hazard)是福和市北邊赫斯特市(Hurst)的居民，44歲的魯卡斯丹尼(Lucas Denney)住在福和市南邊的曼斯菲爾市(Mansfield)，兩人因為在暴動中襲警，被列為追緝的重要目標，在FBI的索求資訊照片檔案中，哈薩德是第267號嫌犯，丹尼則是第258號。

在聯邦與地方執法單位聯手偵查下，哈薩德與丹尼在臉書上的通訊被用作證據。雖然一般人被1月6日的事件震撼，事實上挺川組織早在12月就已經得到通知，丹尼所領導的北德州愛國男孩(Patriot Boys of North Texas)民兵組織在臉書上召集群眾前往華府，在1月6日進行「占據國會」(Occupy Congress)，這樣拜登就不會得到當選認證。這則發文當天就被臉書刪除，但哈薩德已與丹尼搭上線。

暴動當天下午2時過後，兩人身穿作戰裝備，在國會大廈西面與警察發生衝突，隨後進入國會，他們的行動被監視器拍下。法庭文件中列出兩人的手機簡訊內容，丹尼叫哈薩德跟公司請假幾天，並邀請親友一起加入抗議陣容，當天會有幾百萬人攻陷國會，這樣川普就可以繼續掌權。參加暴動的人中，已有700多名被捕，其中有220多人被控襲警。

今年諾貝爾和平獎得主是菲律賓女記者瑞薩和俄羅斯新報總編輯穆拉托夫，兩人在集權領袖掌政的國家揭發真相，受到許多迫害、威脅和騷擾，他們在10日的頒獎典禮中，呼籲世人正視社交媒體所造成的虛假訊(disinformation)和錯誤訊息(misinformation)氾濫問題，當謊言被一再重複，許多人最後會把謊言當成事實，對國家社會產生實質的危害。