德州殺人犯獲保釋 3成不知悔改

謀殺犯獲得保釋的比例為28%，保釋後再度被捕的比例為27%。（KHOU）

德州 最重的罪刑是蓄意謀殺（capital murder），最高可處以死刑。哈里斯縣2016年9月至2021年9月這五年間，檢方共起訴407件謀殺案，休士頓 KHOU電視台分析後發現，其中113人或28%獲得保釋，但保釋出監後再度犯案的人數為30人或27%，顯示至少有四分之一的人不知悔改。

30起再度犯案中，有三起是又犯下謀殺、八起傷害、七起搶劫，剩下的五花八門，從毒品、持槍、拒捕，到持有青少年色情影片不等。

最近兩起案件，又讓民眾開始質疑德州法律是否太過寬鬆：一起是71歲Martha Medina命案，她的錢包被搶劫後，還被歹徒開車輾斃，犯案的40歲Andrew Rehernard Williams剛從謀殺案中交保。

另一起的受害人是Manuela Mona，她的車不但被搶，她還被嫌犯用槍托重擊，22歲的嫌犯Horace Marquese Harris同樣因為殺人被捕，但獲得保釋。

一名19歲的謀殺犯Marcus Deon Virgin則獲得保釋後，又企圖搶劫銀行。哈里斯縣警局調查後發現，Marcus Deon Virgin還涉及喬治亞與佛州 的搶劫案。

休士頓市警局巡佐Larry Gibson說，問題已經嚴重到大家都心驚膽戰。可能因為連死罪都能交保，罪犯更無所畏懼，心想「反正我都殺了人，最多也就是再被逮回去坐牢，有什麼好怕的？」因此，很多法律專家開始質疑德州的審判制度是否該修正了。

因為德州現行的制度是，謀殺犯在被起訴後，必須經過事證確認聽證，檢方在聽證時，必須證明嫌犯確有其罪，而且證據足以判定死刑。如果事證不足，法官就得依法裁定交保，金額通常在16萬元左右，但也有500元就能交保的個案。再度殺人的Andrew Rehernard Williams保釋金就是15萬元。