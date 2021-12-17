老爸漢堡挨告侵犯商標 改名福音漢堡

聖安東尼奧「老爸漢堡」在名稱爭議中改名為「福音漢堡」。(Good News Burgers臉書)

已在聖安東尼奧打出名氣的「老爸漢堡餐廳」(Papa's Burgers)，最近被總部設於休士頓 的餐館集團控告侵犯商標，老闆無奈之下宣布改名為「福音漢堡」(Good News Burgers)。

2013年勞勃沃克(Robert Walker)的母親去世，父親難以擺脫傷痛，於是沃克創立了老爸漢堡，代表那是父親的店，讓父親有所寄託，他把店名用紅、藍、白三色設計，代表愛國精神也反映出他的軍人背景，名字底下還有「In God We Trust」(我們信神)反映出他的基督信仰。

這家餐廳很受食客喜愛並得過獎，最近他想申請註冊商標時，發現Papa's Burgers已被休士頓的餐廳集團Papas Restaurants註冊，他向這家公司請願，希望得到允許繼續使用Papa's Burgers名稱，但被對方婉拒。In God We Trust是美國財政部 發行的鈔票、硬幣上所用的詞，不知他是否也被政府通知過。勞勃沃克日前在臉書上宣布，把餐廳改名為福音漢堡，更進一步宣告他的基督信仰。

不過這個事件並不是聖安東尼奧歷史上最大的漢堡名稱之戰，「漢堡王 」(Burger King)1957年成立時，每個招牌漢堡「Whopper」(大個兒)只要37分錢，連鎖店在美國迅速擴張時，漢堡王竟然不能在聖安東尼奧使用Whopper這個名字，因為這裡的Whopper Burger連鎖店已經把那個名稱註冊，因此漢堡王在聖安東尼奧唯一的分店，只好稱Whopper為Deluxe Burger(豪華漢堡)，但這個名字不響亮，那家漢堡王分店在1980年代初期關門。

1983年漢堡王的母公司Pillsbury把Whopper Burger的連鎖店全部收購，然後在1985年在聖安東尼奧再開出新分店，這時才能合法使用Whopper這個名稱。