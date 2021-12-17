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史考特演唱會10死 驗屍報告：皆為壓迫性窒息

編譯組／綜合報導

歌手史考特（Travis Scott）11月5日的Astroworld Festival演唱會導致10人死亡、300多人輕重傷，哈里斯縣法醫研究所的驗屍報告12月16日終於出爐，證明10名死者的死因都是壓迫性窒息。家屬強調，這代表他們生前都被人群踩壓而無法呼吸，死得非常難過。

史考特與相關人士的刑事調查仍在進行當中，民事賠償案件數量也快速增加。史考特的委任律師據報曾與死者家屬聯繫，希望能夠代付安葬費用，但多個家庭已經拒絕。

當天的演唱會有5萬人參加，其中10人死亡，最年輕的是9歲的Ezra Blount，其他9人在14歲至27歲之間。雖然全都出現壓迫性窒息，但其中一人驗出曾經使用古柯鹼、冰毒與酒精。

演場會假NRG運動公園舉行，所有權人為哈里斯縣。縣長伊達戈（Lina Hidalgo）已經提議由第三方機構進行調查，釐清演場會主辦單位是否有人為疏失，但是部分縣政委員擔心，獨立調查最後會導致哈里斯縣得負連帶責任。但是專家主張，只有第三方獨立調查，才能迴避利益衝突，還原真相。

 

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