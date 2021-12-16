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德州非法紙本臨時車牌猖獗 警方怪罪汽車管理局濫發照

編譯組／綜合報導
德州非法車牌氾濫，引發諸多問題。（ABC畫面截圖）
德州非法車牌氾濫，引發諸多問題。（ABC畫面截圖）

非法臨時車牌在德州特別猖獗，保守估計至少有180萬面假的紙本臨時車牌在市面流通。非法車牌到處可見，不僅成為治安死角，還會造成守法民眾的保費增加，更影響政府規費收入，對德州負面效應可說是方方面面。無怪乎資深警員抱怨，一切都該怪汽車管理局（DMV）發照太過輕率，又拿不出解決辦法。

德州是美國非法車牌最氾濫的一州，休士頓市所在的哈里斯縣(Harris County)又是德州最糟的地方。休士頓警局汽車竊盜組的巡佐Tracy Hicks受訪時表示，嚴重已經是個很輕描淡寫的說法了，事實上，問題在過去五年間沒有最糟、只有更糟，而且非法車牌往往成為罪犯掩藏身分的最佳工具，她經手的案件幾乎都與非法車牌有關。

Tracy Hicks描述，她在跟監時就曾親眼目睹，一幫人在餐廳的停車場取下原來的車牌，換上另一副車牌，然後大搖大擺地上街犯案，最後再找個地方換回合法車牌。

ABC電視台報導，17歲的David Castro 7月間看完職棒後遭到槍殺，紐澳良來德州辦案的兩名員警8月在Galleria遭到殺害，嫌犯所駕車輛用的都是非法車牌，就算被拍到，警方也毫無辦法。

取得非法車牌的動機，除了犯罪，還有不想買保險與躲避規費。但是沒有保險的車輛，與其他車輛相撞，守法車主卻得每年多付100元至1200元。公帑同樣承受損失，因為非法車牌不必車檢、不必繳稅，當然也不繳罰單、規費、過路費，德州每年估計因此損失至少1億2500萬元。

以福遍縣收費公路管理局（Fort Bend County Toll Road Authority）為例，2020年9月至2021年11月，轄下14個收費站就發現96萬8688車次的車牌找不到主人。Grand Parkway的14個收費站，也有77萬2724車次的紀錄找不到車主。哈里斯縣的收費公路管理局問題差不多，121個收費站的41萬2285車次收不到錢。

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