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完全接種染Omicron 專家：疫苗仍具保護力 不用太害怕

記者邵敏／綜合報導
完全接種者仍感染 Omicron，專家認為疫苗仍是最簡單有效的預防方式。（記者邵敏／攝影）
完全接種者仍感染 Omicron，專家認為疫苗仍是最簡單有效的預防方式。（記者邵敏／攝影）

新變異株Omicron以最快的速度在全球爆發，美國也出現越來越多病例，其中不少病例都是完全接種疫苗者，對於新變異株Omicron，新冠疫苗是否還有效？

洛杉磯縣亞凱迪亞市美以美醫院傳染疾病控制首席醫師江華認為，美國國內多個城市目前發現的Omicron病例，幾乎都與旅行有關，但隨著時間推移和基因檢測規模的擴大，一定會有更多病例，並會出現社區傳播。對於完全接種疫苗者仍然感染Omicron，江華說，突破性感染早已有之，但疫苗接種對於防止重症的發展和降低病死率，仍然具有非常顯著作用，包括對抗新變異株Omicron。

南加州流行病專家黃重德認為，對抗Omicron，接種疫苗仍然是最有效、最簡單的預防方式。黃重德指出，根據相關數據，目前的新冠疫苗對於原始病毒的效力約為94%， 對於Delta變種病毒的效力約75%，而對於新變異株Omicron的效力可能在50-60%左右。

儘管Omicron迅速蔓延，白宮防疫專家佛奇表示，新變異株已進入社區感染，病例將一天一天增多。但從目前情況來看，感染者的症狀都比較輕微。

江華說，關於Omicron，現在還有很多未知數，根據一篇來自南非但目前尚未發表的文章來看，其傳染性可能更強，或可引起曾經感染其他變種後的患者再次感染。但這些迄今為止只是限於從南非及附近國家地區的數據來推測，Omicron是否會在全球成為一個最主要的變種，尚待進一步觀察。

黃重德認為，從目前傳播情況來看，Omicron的傳播力確實更強，有些專家認為Omicron的傳染力是Delta的兩倍，但關於這一點尚未定論，主要原因是Omicron病毒的突出蛋白大片基因發生變異，高達32處。

新變異株Omicron的傳染性極有可能更強，但毒力是否增加？黃重德說，到目前為止感染者均為輕症，比如疲勞、咳嗽等症狀，不過一切定論仍需繼續觀察，病毒的基因突變，是在進入人體的突出蛋白，而不是在引起毒性的病毒本體，因此毒力並沒有增加。

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