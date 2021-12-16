聖誕新年將至 專家授招防Omicron 鼓勵多管齊下

專家認為除接種疫苗外，人們參加聚會前做病毒檢測非常重要。（記者邵敏／攝影）

新冠疫情已影響民眾生活近兩年，如今聖誕新年假期將至，人們正準備歡度佳節，但新變異株Omicron卻突然來勢洶洶。專家說，民眾應積極使用新冠病毒的家庭測試試劑盒，在保證安全的情況下，再參加聚會。

洛杉磯縣亞凱迪亞市美以美醫院傳染疾病控制首席醫師江華認為，值此佳節，家人親友間團聚是健康生活中的重要組成部分，不可或缺，「我們應該用積極的心態面對病毒，而病毒不可能被完全消滅，但生活還是要繼續，關鍵是要如何安全地慶祝節日。 」

江華說，除了接種新冠疫苗 ，以及加強針，人們參加聚會時應盡可能戴口罩 ，同時檢測 是一個非常重要的環節，「希望大家能夠積極使用家庭測試試劑盒，尤其是參加大聚會活動前，先檢測一下，保證參加者均為陰性。另外要保持室內場地通風良好，避免過度擁擠。」

流行病專家黃重德指出，從12月下旬到明年1月底，是病毒流行季節，民眾一定要特別小心，「除了打疫苗之外，主要戴好口罩，在室內尤其重要，一定要準確戴口罩，口罩上緣近鼻口處要壓緊，不能漏氣。」

黃重德說，普通民眾只需戴一般的外科口罩即可，如果家中有感染者需要照顧，建議使用N95口罩。同時黃重德建議，在接下來病毒流行的季節，盡可能不要去人多擁擠的地方，與他人時刻保持至少3到6呎的安全社交距離。