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法官一再降保釋金 淫蟲棄保逃逸無蹤 警懸賞重金捉人

編譯組／綜合報導 
強迫少女賣淫的DeAundric Jaquay Dorsey。（ABC）
強迫少女賣淫的DeAundric Jaquay Dorsey。（ABC）

由於法官一再降低保釋金，33歲的DeAundric Jaquay Dorsey因為強迫16歲少女賣淫，被判處40年有期徒刑，但他在庭審第一天後交保獲釋，之後就消失無蹤，休士頓警方發布協尋通知，向Crime Stoppers提供線索者，最高可獲5000元獎金。 

嫌犯原定受審三天，但他在第一天開庭後就消失無蹤。原因是法官Desean Jones兩度調降他的保釋金，由原先的5萬元對半砍到2.5萬元，然後又降到1.5萬元，嫌犯因此湊到錢交保出監。 

哈里斯縣檢察長歐格（Kim Ogg）等檢警高層14日聯名呼籲民眾提供線索，好將DeAundric Jaquay Dorsey繩之以法。歐格強調，沒有人比隨時尋找漏洞的罪犯更要危險，更何況檢方費盡心思，尋求受害少女的協助，才將他送上法院待審，但他最後卻以低價換得脫逃機會。 

法庭紀錄顯示，檢方原本主張，因為嫌犯已有密西根州的前科，本來就有脫逃風險，而且一旦獲釋會對哈里斯少年造成嚴重威脅，因此不該獲得保釋機會。但法官最後仍給予保釋機會，還一再調降保釋金額。

法官Desean Jones 14日接受ABC訪問時仍然堅持，他搞不懂嫌犯為何要棄保潛逃，但是交保後仍然到庭不是沒有前例，像這樣棄保潛逃的例子他還沒碰過。

密西根州 休士頓

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