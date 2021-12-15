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德州法律出現大漏洞 牧師住豪宅竟免繳地產稅

編譯組／綜合報導
德州州法有一項鮮為人知的條款，牧師住所不用付產業稅。(Unsplash網頁)
德州州法有一項鮮為人知的條款，牧師住所不用付產業稅。(Unsplash網頁)

德州州法有一項常人鮮知的條款：牧師住所(parsonage)不用付產業稅(property tax)，最近休士頓紀事報所做的深入研究指出，許多教會領袖鑽這個法律漏洞，身住百萬豪宅卻不付一分錢的產業稅。

在一般人的想法中，奉神旨意為人服務的牧師收入不多，日子過得清苦，因此應該善待傳道人。德州法律規定：牧師住所只要占地不超過1英畝就不用繳產業稅，不論房屋的價格是多少。現今有不少牧師住在裝潢奢華的豪宅中，卻不用付任何產業稅。產業稅是用來做學校、警察局和消防局的經費，牧師免稅的法規似乎被濫用。

休士頓紀事報向德州所有縣份索求地產資訊，有些縣沒有回應，但在得到回應的報表中統計，德州至少有2683棟牧師住所，總值至少有10億元。這代表少收到的產業稅至少是1600萬元，也就是其他的房地產擁有人必須分攤這些人的稅責。

在已知的牧師住所中，至少有28棟的估價超過100萬元，其中一棟豪宅在休士頓地區，它有10間臥室、10.5間浴室；一棟位於聖安東尼奧歷史古蹟區的大宅，室內面積有8000平方呎；達拉斯地區有一棟位於北德州最貴的高地公園市(Highland Park)；東南部海邊的山上，有一棟大宅俯瞰基督聖體灣(Corpus Christi Bay)的壯闊海景。

努埃瑟斯縣(Nueces County)首席地產估價官卡納雷斯(Ramiro Canales)指出，德州的教堂地產本已是100%免稅，宗教領袖的房產又免稅，教會佔盡了便宜，拿個比喻來說：地頭蛇上餐館不但三餐免費吃，吃飽了還要索取免費的甜點。休士頓紀事報這項研究是史無前例的，它曝露了德州的另一個陰暗面，除了官商勾結之外，官員與教會私下利益結交，教會牧師在宣講中大力支持政客，政客則在法規上給教會領袖輸送利益。

德州 休士頓 警察

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