恆豐銀行杯網球賽 馬莉娜夫妻混雙奪冠

張秦岳(左)、馬莉娜 (右)贏得恆豐銀行杯網球賽混雙冠軍，寶刀未老。(張秦岳提供)

一年一度的恆豐銀行杯網球賽鏖戰兩日，12月12日順利閉幕，16人獲獎；前台灣女籃國手馬莉娜偕同夫婿張秦岳參賽奪冠。

負責現場行政工作的聖湯瑪斯大學經濟系教授翁傑中所帶領的學生義工現場統計比賽成績公布如後：

A組：第一名RAMANA SURYA/TAN PHAM，第二名KEVIN YU/LIEM NGUYEN。

B組：第一名JIM FANG/DAVID LEE、第二名DEKANG WANG/MING CHAN。

C組：第一名DAVID CHANG/LINA MA(馬莉娜)、第二名RICHARD CAI/KANGKANG ZHOU。

D組：第一名CHANGRUI GONG/ZHIYONG HE、第二名WESLEY CHANG/SU MING WU。

其中C組男女混雙冠軍，夫妻檔張秦岳及馬莉娜備受矚目，馬莉娜曾是台灣的籃球國手，曾有「女籃之花」的稱號，當年在籃球生涯如日中天之際，選擇與夫婿張秦岳來美，育有一對雙胞胎兒子，都是萊斯(RICE)大學高材生，其中一位更是該校網球隊排名第一的選手，承襲了父母優秀運動細胞，目前都事業有成。

張秦岳與馬莉娜當年演出「籃球情人夢」，兩人因籃球結識，進而步入禮堂，他回憶當年追得辛苦，終於抱得美人歸，兩人30餘年來在美國奮鬥有成，擁有兩家電腦公司及多處地產，馬莉娜帶著兒子掌管公司財務，張秦岳則勤練身體，這次能獲得混雙冠軍，得力於他平常的勤練。

張秦岳說，這次的恆豐銀行杯他們是卯足全力出賽，事實證明他們的體力不減當年，不但一路過關斬將，還擊敗了去年的冠軍隊。張秦岳自誇，他的網球其實打得比籃球好，還有職業教練的證照，他明年還有信心再來恆豐銀行的網球賽拿冠軍。

事業有成的張秦岳不忘回饋社會，並提倡全民健身 ，他目前在中華文化中心擔任匹克球義務教練，他說匹克球是北美最流行的運動項目之一。中華文化服務中心的Wellness項目提供四個完整的室內球場。