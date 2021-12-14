小約翰甘迺迪將現身傳言甚囂塵上 假的

小約翰甘迺迪已故多年，但最近卻成陰謀論者話題。(中文維基百科)

過去兩個月匿名者Q(QAnon)陰謀論族群中，小約翰甘迺迪將重現的傳言甚囂塵上，達拉斯的迪利廣場(Dealey Plaza)每天都有一群人在望穿秋水。

1963年11月22日，約翰甘迺迪總統在達拉斯的迪利廣場遇刺殞命；1999年7月，他的兒子小約翰甘迺迪(John F. Kennedy Jr.)駕駛小飛機失事。

今年11月初，Q族群中出現一個名叫麥可普洛茲曼(Michael Protzman)的人，他推出一個新的陰謀論，指出川普 現在都用密語(secret code)來傳遞訊息，很多Q論者一聽說又有陰謀論，迫不急待的去追索詳情，普洛茲曼很快就得到10萬名粉絲。

普洛茲曼當時指出，他從川普密語中所得到的啟示是：小約翰其實沒有死，而且今年11月22日那天，小約翰會在他父親被暗殺的地方重現，並就地給川普恢復總統職權。姑不論小約翰甘迺迪有什麼權力，可以操控美國總統的職位，11月22日已過去許久，小約翰並沒有現身，但至今每天還是有數十人在那裡痴痴的等。

達拉斯晨報記者向普洛茲曼詢問，為何預言沒有應驗時，不但沒得到答案，還被他用穢言詛咒。普洛茲曼是華盛頓州 聯邦路市(Federal Way)的居民，兩年多前，他的妻子因為他詭異的行為和限制她行動而打電話報警，後來妻子訴請離婚。普洛茲曼原本是沒沒無聞的人，但最近已成Q論者中的獨領風騷者。

華州斯波坎市(Spokane)的麥可阿匹亞(Michael Appia)原是普洛茲曼的大舅子(brother-in-law)，阿匹亞指出，有一天他在網路上看新聞，讀到小約翰甘迺迪重現的陰謀論時，發現謬論的發明人竟然就是妹妹的前夫，心中的驚訝不可言喻，這個神經病的話竟然也有人信，還把他當成先知來景仰。