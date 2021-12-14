「可愛的會動仙人掌」 刺蝟中德州現蹤 兩年來大增

刺蝟現蹤，經常跑進民宅。(Austin Wildlife Rescue網頁)

中德州 兩年來刺蝟(porcupine)現蹤的情況大增，只要家裡沒養狗，居民其實相當喜歡這種「可愛的會動仙人掌」光臨。

過去刺蝟大多只出現在德州西半部，但「奧斯汀野生動物救援所」(Austin Wildlife Rescue)的朱爾斯麥倫(Jules Maron)指出，以前查維斯縣(Travis County)所看到的刺蝟，幾乎全在I 35號公速公路西邊，但過去兩年在I 35東邊現蹤的頻率，是兩年前的十倍之多，這個數字是根據iNaturist.org網站上，民眾所申報的目擊事件來計算的。

多數民眾在自家院子裡看到刺蝟時，心情其實很興奮，這種小型哺乳類動物模樣很可愛，沒有受到威脅時他們性情很溫和。在天氣暖的時候，刺蝟主要是以莓果(berries) 、種籽、草葉、樹葉為食，冬天的時候改以長綠樹的針葉和樹皮為食，而且通常專注在一棵樹上，經常會造成樹身的重大傷害甚至死亡。

如果家裡養狗，最好把刺蝟驅趕到別處，以免狗去攻擊刺蝟時兩敗俱傷。如果喜歡刺蝟住在院裡，可以經常餵給莓果和種籽，這樣也可以避免樹木受到啃食。刺蝟現蹤的情況在德州中部與鍋柄地區都有增加，譬如聖安東尼奧、韋科(Waco)、聖馬可斯(San Marcos)和阿瑪瑞洛(Amarillo)，居民都發現刺蝟常在院子裡或公園中出現。

如果看到刺蝟出現，iNaturist.org網站希望民眾申報，除了確切的地點和時間等資訊之外，最好還能附上多張照片，如果看到受傷的刺蝟，應該向動物管制單位或野生動物救援所報案。