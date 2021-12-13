休士頓關懷協會 鼓勵青年服務社區

僑界年終歡聚，交流社區服務經驗。（僑教中心提供）

為鼓勵青年參與社區服務，休士頓 僑界關懷救助協會12月11日在華埠Hilton Garden Inn舉辦「美南僑青社區服務座談會」，邀請今年海外十大傑出青年得主周浩恩分享參與主流事務經驗。休士頓華僑文教服務中心主任陳奕芳、副主任黃依莉也與會共襄盛舉。

周浩恩於演講中透露，學生時代父母希望他畢業後從事律師、工程師等行業，但中學時一次為華人助選的經驗，讓他了解權益需要自己爭取；2020年大選期間他出任哈里斯縣(Harris County)選舉事務創新部主任，規畫了「免下車投票 」，促成該縣有史以來最高投票率，讓他對參政建立信心。據了解，經由關懷救助協會會長黎淑瑛推薦及哈里斯縣華裔選務專員芮久玟的協助，他剛剛自23國的67位青年中，當選海外十大傑出青年，他深感榮幸。

座談會由副會長嚴杰主持。駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文以視訊致意。他表示，急難救助是保僑護僑的核心業務，感謝休士頓僑界關懷救助協會對留學生 及旅外國人的及時救援，協助辦事處妥善的處理相關業務。

會長黎淑瑛致詞表示，關懷救助協會旨在協助旅外國人，遇有急難時能及時提供協助，並希望與會的年輕人在聽過當日眾多談話後，有所啟發。她並頒獎給藥劑師Grace Wang，感謝她疫情期間協助留學生及國人防疫。

陳奕芳很高興看到許多年輕人參加這次活動，並鼓勵大家投入社區工作。關懷救助協會創會會長劉秀美則以簡報說明協會成立以來運作心得分享，並以哈維風災為例說明當時救災情形。

演講後主辦單位安排午餐招待出席人員，在僑教志工邱佩冠的引導下，與會青年自我介紹，僑務委員張世勳、陳美芬、陳建賓及劉秀美，以及僑務顧問趙婉兒、雙十國慶籌備會主任委員劉志忠、休士頓同源會會長李成純如、亞裔健康教育協會前會長施惠德醫師也上台和僑青們分享社區服務經驗。