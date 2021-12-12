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恆豐銀行杯網球賽 Clements高中開打

記者封昌明／休士頓報導
恆豐銀行杯網球賽的現場行政工作由聖湯瑪斯大學經濟系教授翁傑中（後排左四）所指導的學生組成，他們一一為參賽者登記。（記者封昌明／攝影）
恆豐銀行杯網球賽的現場行政工作由聖湯瑪斯大學經濟系教授翁傑中（後排左四）所指導的學生組成，他們一一為參賽者登記。（記者封昌明／攝影）

一年一度的恆豐銀行杯網球賽12月11日(周六)清晨在Clements高中開打，第一天是小組循環賽，第二天決賽。由於參加人數眾多，AB組早上9時開始，CD組則在下午登場，負責現場行政工作的是由聖湯瑪斯大學經濟系教授翁傑中指導的學生組成，他們一一為參賽者登記，以便明日賽事結束後統計名次。

主辦單位表示：所有參賽球員必須是居住在大休士頓地區，年齡在30歲以上。同時，每位參賽選手都必須有醫療保險，主辦方及場地提供方不負責任何意外事故及傷亡。

賽事將分為四個組，A、B、C、D。

A 組：男子雙打，高級組 (USTA 4.0 以上)，但允許其它組配對參加。

B 組：男子雙打，普通組 (USTA 4.0 以下)，允許混雙和老年組參加。

C 組：混合雙打，但允許女雙組合參加。

D 組：老年組合，球員組合年齡要在120歲以上，不限性別。

恆豐杯網球比賽的宗旨是以球會友，促進休士頓地區的網球運動。恆豐銀行創立於1998年5月18日，目前，總資產超過21億，擁有超過230餘人的專業團隊，總行在休士頓，分行分佈於德州的休土頓、達拉斯、內華達州的拉斯維加斯，Pahrump、Armargosa、漢德森市、加州的阿罕布拉市、工業區市以及亞凱迪亞市等，為所在地區的華裔族群提供金融產品及相關服務。在22年的經營中，恆豐銀行始終堅持「誠信為本，專業為責」的經營理念。作為社區銀行，恆豐銀行致力於為中小型企業主在創業初期提供專業專精的金融服務，與創業者一起攜手共進，已達雙贏之目標。

 恆豐銀行在為客戶提供服務的同時，不忘回饋社會，以盡社區銀行應盡之社會責任。長期以來，在人力、財力等方面都給與社區各項活動大力支持， 深受社區民眾的信賴與喜愛。

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