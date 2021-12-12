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HealthCare.gov 破紀錄低保費開放投保

【本報訊】

今年的HealthCare.gov健保計劃以破紀錄的低廉價格在HealthCare.gov網站開放供民衆投保。同時，健保市場的公開投保期間（Marketplace Open Enrollment Period）也將延長一個月，至1月15日截止，讓消費者有更充裕的時間購得保險

得益於今年新法「美國救助計劃法案」(American Rescue Plan Act, ARP），保險費用從未如此低廉。每五個人中就有四人能藉助新近擴大的財務補助找到每月10元或保費更低的健保計劃。此外，今年還有比去年更多的承保選擇，平均每位消費者可從六到七家保險公司提供的不同健保計劃中挑選。

白宮亞太裔美國人計劃 (WHIAANHPI) 執行長Krystal Ka'ai表示，美國救助計劃法案提供健保市場範圍更廣的保費減免，為許多亞裔美國人帶來巨大實惠，按照「美國救助計劃法案」的規定，通過新近擴大的財務補助，為數15萬6000名無保險的亞太裔人士如今可得到免保費的健保計劃，另有19萬7000名無保險的亞太裔符合資格以優惠價格在健保市場投保。

CMS負責人Chiquita Brooks-LaSure表示，如果需要健康保險，可馬上就查尋HealthCare.gov，獲得相關訊息。在這次的公開投保期間，消費者將有更多選擇，更多援助，甚至更充裕的時間投保。對於有需求的家庭而言，這就意味著能為自己和親人獲得全面健康保險的安心保障。

所有打算從HealthCare.gov網站選購健康保險的消費者，甚至包括目前已經通過健保市場投保健保計劃的消費者，都應查閱HealthCare.gov和CuidadodeSalud.gov投保或續保，或致電1-800-318-2596，使用200種語言援助填寫申請表。

如果希望得到當地援助，或與健保市場的登記代理或經紀取得聯絡，消費者可查閱 https://www.healthcare.gov/find-assistance/。一般而言，如果希望健保計劃從1月1日開始全年生效，包括現有保戶在内的消費者必須在12 月15日前做出健保計劃選擇。12月15日後至1月15日公開投保截止日選擇的健保計劃通常於2月1日開始生效。

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