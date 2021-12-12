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邊境巡邏人員 索科羅、克林特逮31非法移民

編譯組／綜合報導

美國邊境巡邏人員，日前在德州索科羅（Socorro）和克林特（Clint）發現兩處非法移民藏匿處，索科羅警局與伊斯萊塔警局反走私部門（Ysleta Station Anti-Smuggling Unit，ASU）合力逮捕31名非法移民。

報導稱，12月8日，在接到索科羅警局發現藏匿處通知後，ASU特工抵達索科羅某移動房屋，發現藏匿其中的24名偷渡至美國的移民。

與此同時，從該藏匿處收集到的訊息，克林特執法人員查獲另一可能藏匿處，進而查獲另外七名非法移民，據悉他們生活條件惡劣。

由於反走私部門特工和索科羅警局努力與警惕，31名非法移民，從過度擁擠和不人道條件中獲救。這些移民，分別來自厄瓜多爾、薩爾瓦多和墨西哥等國家。其中有兩位為無人陪伴的兒童，這兩名孩童隨後接受醫學檢查，一切健康。

其餘成年移民，都將根據美國法典第42卷（Title 42 of the United States Code）移民新政，以新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情的公共衛生顧慮為由，允許美國當局迅速驅逐非法移民。

艾爾帕索（El Paso）部門首席巡邏人員Gloria I. Chavez說，「艾爾帕索邊境巡邏人員，通過強大而有效的執法夥伴關係，很大程度取得成功。」

在2021年財政年度，艾爾帕索相關單位，在306個藏匿處，發現3212名非法移民。2022年財政年度前三個月，邊境巡邏人員查獲超過33個非法移民藏匿處，營救340名移民。

美國海關和邊境保護局（CBP）歡迎社區援助，鼓勵公民向他們報告可疑活動，可撥打匿名電話1-800-635-2509。

非法移民 邊境 墨西哥

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