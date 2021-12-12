能源價、車輛價、運輸價影響 達拉斯通膨率高於全美

達拉斯通貨膨脹率高於美國。根據聯邦勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）消費者物價指數 ，美國通膨率躍升至近40年來最高水平，過去一年上漲6.8%。達拉斯-福和市-阿靈頓（Dallas-Fort Worth-Arlington）在11月結束的一年中，消費者物價指數上漲7.5%。

達拉斯晨報報導，德州 農工大學（Texas A&M）房地產研究中心的研究經濟學家托雷斯（Luis Torres）表示，達拉斯-福和市地區主要受能源價格、車輛價格和運輸價格影響，「我們這裡的活動非常活躍，因此我們通膨率上升並不奇怪」他說。

達拉斯-福和市過去12個月，油價上漲70.2%，二手車和卡車價格上漲31%，能源價格上漲40.9%，運輸價格上漲23.9%。

北德州物價唯一下降的是「非酒精飲料和飲料材料」，過去一年下降0.2%。

在最近公布的美國消費者物價指數顯示，11月物價較10月上漲0.8%，通膨在整個經濟中進一步蔓延，包括未受到新冠肺炎影響地區。

11月的數據，也是自1982年6月以來最大年增幅，當時通膨對日常生活的影響，比千禧世代所了解的更為嚴重。當前的通膨是由一場破壞全球經濟的毀滅性疫情 ，以及有助於釋放對商品高需求刺激所影響。

隨著時間推移，天然氣和能源價格，或供應鏈改善，將有助放緩通膨，與此同時，企業和消費者可能會改變他們對未來期望。

根據聯邦數據，過去一年美國的「在家食品」，即雜貨價格增長6.4%，「外出食品」增長5.8%。牛排價格與前一年相比，上漲近25%，培根上漲21%，雞蛋上漲8%，蘋果上漲7.4%，麵粉上漲6%。

此外，受房價飆升和供應鏈問題限制新屋建設，11月租金較上月上漲0.4%，與去年相比上漲3%。

從許多方面來看，經濟自2020年陷入衰退以來，至今已有巨大進步。拜登總統上任後，勞動力市場新增600萬個工作機會。經濟增長速度，遠快於大多數經濟學家於疫情初的預期，股市也上漲約25%。

對達拉斯-福和市地區來說，2016年初至疫情開始，消費者物價指數趨勢高於美國，疫情期間下降，現在又回到更高趨勢。

部分大幅上揚原因，是因2020年價格過於低，公司正彌補其中一部分。汽車和卡車價格，受到與疫情相關問題影響，這些問題將隨時間下降。

「至明年年底，我們可能會看到通膨緊縮趨勢，一些情況將趨於平緩」托雷斯說。