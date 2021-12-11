貼文揚言恐襲 克萊恩學區15歲生遭開除

克萊恩獨立學區警察局長David Kimberly。（KHOU）

休士頓 近郊的Klein Cain High School決定開除一名15歲的學生，並可能對他提起刑事告訴，全因為他7日在社交平台上貼出恐嚇文，揚言對Klein Cain High School發起恐怖攻擊，造成學生與家長驚慌失措，不敢到校上課。

克萊恩獨立學區 （Klein ISD）警察 局長David Kimberly隔日強調，社交平台的貼文不得兒戲，因為一旦貼出，往往千百人轉發，後果不堪設想，所以警方在貼文出現後20分鐘就趕到現場逮人，校方最後決定開除這名學生。

David Kimberly表示，休士頓的聯調局（FBI）分部本周內已經多次通告學區警察，發現類似威脅。因此他宣布，該校學生即日起不得帶包包或背包上學，所有隨身物品都需經過安檢，緊急狀態持續到這個學期結束。

David Kimberly說，目前尚未發現具體事證，但是很多時候是因為一傳十、十傳百，因此引發群眾恐慌，因此大家最好的處理方式是，轉發給學區管理人員，也可以透過學區警局的網頁通報，他們設有#KeepKleinSafe專區。

David Kimberly還要學生不要以身試法，因為一旦你在網路上貼文恐嚇校方，第一個後果就是被開除，接著還可能被起訴。