我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

合約禁杯葛以色列 巴勒斯坦裔工程師告德州違憲

編譯組／綜合報導
斯米哈索納(Rasmy Hassouna)。(LinkedIn)
斯米哈索納(Rasmy Hassouna)。(LinkedIn)

來自巴勒斯坦的一名工程師，多年來是休士頓市政府的包商，最近他要與市政府續約時，發現合約中有禁止杯葛以色列的條款，他向聯邦法院提訴，指控德州政府違憲。

59歲的拉斯米哈索納(Rasmy Hassouna，LinkedIn)過去20年以來承包休士頓市政府的工程案，為墨西哥灣沿岸的建築物做土質穩定性檢測，最近在為續約做準備時，他發現合約中有一項新條款，如果他簽約，就不可以杯葛或抗議以色列這個國家和以色列製造的產品，這項條款令他震驚，更令他憤怒。

德州政府是在2019年頒布了禁止杯葛以色列的法規，全美國其實有20多個州有類似的法規，這些州多半是紅州。哈索納指出，要求美國公民效忠美國絕對合理，但州政府禁止州民杯葛境外的某個國家，明顯的是侵犯了人民的言論自由，因此是違反美國憲法的施政。

哈索納痛訴他和家人當年被以色列迫害的舊事，以色列統治下的巴勒斯坦人，不被承認是以色列公民，1980年代他想到美國深造的時候，卻必須得到以色列政府准許才能出境，將近兩個月的時間，他每天搭計程車到加薩市(Gaza City)的以色列政府機關排隊，最後終於拿到一張許可證，但他沒有以色列護照，巴勒斯坦人只能持旅行准許證，他到達美國時差一點因而無法入關。

取得工程學位後，他在1992年遷居到休士頓，他所成立的公司後來成為市政府的包商。2005年他取得公民身分，宣誓典禮上他拿到的公民證書(certificate of citizenship)，把他的出生地寫為「Israel」，他當場向移民局的人抗議，但工作人員指出巴勒斯坦不是一個國家，電腦系統裡根本沒有巴勒斯坦這個選項。

於是他把公民證書交給那名工作人員，要把綠卡討回來，他寧可不做美國公民，也不肯承認自己是以色列人，最後移民局另發一張公民證書，上面把他的出生地寫為「Gaza Strip」(加薩走廊)。他的父親與母親去世時，因為旅行的限制他無法返回巴勒斯坦奔喪，這是他一生中的兩大遺憾。

哈索納指出，最初他並沒有與以色列為敵，但成長的過程中一再受到以色列的迫害，因此立志要脫離以色列統治，到自由的美國揚眉吐氣，誰知德州的政府竟然也要來迫害他。這項訴訟可能有極深遠的影響，如果德州的法規被判違憲，其他州的也會隨之而倒。

以色列 巴勒斯坦 德州

上一則

貼文揚言恐襲 克萊恩學區15歲生遭開除

下一則

房東突賣屋 「蝙蝠洞」野生動物被迫找新家

延伸閱讀

德州墮胎禁令仍有效 加速鄰州診所流產手術暴增

德州墮胎禁令仍有效 加速鄰州診所流產手術暴增
德州墮胎法繞過法院 首席大法官斥同僚放任

德州墮胎法繞過法院 首席大法官斥同僚放任
德州兩患者已打兩劑疫苗、沒旅遊 Omicron仍找上門

德州兩患者已打兩劑疫苗、沒旅遊 Omicron仍找上門
避免悲劇重演…德州太空音樂節踩踏 逾千人求償百億

避免悲劇重演…德州太空音樂節踩踏 逾千人求償百億

最高法院允許德州禁止墮胎法令持續存在

最高法院允許德州禁止墮胎法令持續存在
德州卡羅爾學區爆歧視 聯邦教育部調查

德州卡羅爾學區爆歧視 聯邦教育部調查

熱門新聞

71歲的受害者謝煥新(Woom Sing Tse)。(家人提供)

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍畢命

2021-12-08 21:07
Zillow在德州達福區賣房低價求售。( Zillow網頁)

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

2021-12-08 20:03
德州北部的尤利斯被視為全美最移居的地方。（KHOU）

紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居

2021-12-06 13:34
2022年房市將進入競爭激烈的賣方市場。(Airbnb)

全美房市庫存恐不敷所需 明年將是賣方戰國時期

2021-12-09 20:08
被喻為「全美國最怪異」的房子上市求售。(維基)

4腿巨獸？幽浮？全美最怪的房子在德州 175萬元求售

2021-12-04 16:54
新冠變種病毒Omicron在美確診，衛生部門提醒公眾盡快打疫苗和補強針，並繼續做好防護。(美聯社)

馬州出現三例Omicron確診 州長籲打疫苗和補強針 但無需恐慌

2021-12-03 17:01

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效