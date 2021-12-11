合約禁杯葛以色列 巴勒斯坦裔工程師告德州違憲

斯米哈索納(Rasmy Hassouna)。(LinkedIn)

來自巴勒斯坦 的一名工程師，多年來是休士頓市政府的包商，最近他要與市政府續約時，發現合約中有禁止杯葛以色列 的條款，他向聯邦法院提訴，指控德州 政府違憲。

59歲的拉斯米哈索納(Rasmy Hassouna，LinkedIn)過去20年以來承包休士頓市政府的工程案，為墨西哥灣沿岸的建築物做土質穩定性檢測，最近在為續約做準備時，他發現合約中有一項新條款，如果他簽約，就不可以杯葛或抗議以色列這個國家和以色列製造的產品，這項條款令他震驚，更令他憤怒。

德州政府是在2019年頒布了禁止杯葛以色列的法規，全美國其實有20多個州有類似的法規，這些州多半是紅州。哈索納指出，要求美國公民效忠美國絕對合理，但州政府禁止州民杯葛境外的某個國家，明顯的是侵犯了人民的言論自由，因此是違反美國憲法的施政。

哈索納痛訴他和家人當年被以色列迫害的舊事，以色列統治下的巴勒斯坦人，不被承認是以色列公民，1980年代他想到美國深造的時候，卻必須得到以色列政府准許才能出境，將近兩個月的時間，他每天搭計程車到加薩市(Gaza City)的以色列政府機關排隊，最後終於拿到一張許可證，但他沒有以色列護照，巴勒斯坦人只能持旅行准許證，他到達美國時差一點因而無法入關。

取得工程學位後，他在1992年遷居到休士頓，他所成立的公司後來成為市政府的包商。2005年他取得公民身分，宣誓典禮上他拿到的公民證書(certificate of citizenship)，把他的出生地寫為「Israel」，他當場向移民局的人抗議，但工作人員指出巴勒斯坦不是一個國家，電腦系統裡根本沒有巴勒斯坦這個選項。

於是他把公民證書交給那名工作人員，要把綠卡討回來，他寧可不做美國公民，也不肯承認自己是以色列人，最後移民局另發一張公民證書，上面把他的出生地寫為「Gaza Strip」(加薩走廊)。他的父親與母親去世時，因為旅行的限制他無法返回巴勒斯坦奔喪，這是他一生中的兩大遺憾。

哈索納指出，最初他並沒有與以色列為敵，但成長的過程中一再受到以色列的迫害，因此立志要脫離以色列統治，到自由的美國揚眉吐氣，誰知德州的政府竟然也要來迫害他。這項訴訟可能有極深遠的影響，如果德州的法規被判違憲，其他州的也會隨之而倒。