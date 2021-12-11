已打兩劑、沒旅遊史 德州2人仍染Omicron

德州北部兩人已打兩劑且沒有旅遊， 仍感染Omicron。（Texas Health Resources）

德州 北部的達拉斯-福和市（Fort Worth）都會區8日發現新冠病毒Omicron 病株的兩起確診個案，35歲與40歲的病人都沒有旅行史卻仍然感染到Omicron病株。醫療專家說，休士頓先前已經發現Omicron病株的德州首例確診，德州北部現蹤只是早晚的事。

35歲的患者沒有出現症狀，但曾經與罹病者接觸；40歲的病患出現感冒、咳嗽症狀已有好幾天。兩人都已經接種兩劑輝瑞Pfizer疫苗 ，但沒有打加強針。德州衛生資源集團（Texas Health Resources）的顧問Nikhil Bhayani強調，民眾無須驚慌，繼續防疫措施與保持社交距離即可，尚未接種疫苗者儘快接種，能夠打加強針的人也應該加快腳步。

康乃狄克州紐海文大學（University of New Haven）的公衛學者Anthony Santella表示，全美仍未達到全面接種，因此新冠病毒仍將繼續突變，出現更多病株是必然的。不過聯邦疾管中心（CDC）等機構的初步研究發現，雖然Omicron病株的感染力更強，但已經完全接種者，重症機率不高。

Pfizer疫苗已經獲得聯邦食藥局（FDA）許可，可為15歲至17歲的人施打加強針，但醫療專家指出，未來是否每個人每一年都得施打加強針，只能等待時間證明了。