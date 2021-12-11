圖片展借古鑑今 張少歐、李娟籲面對仇恨「講出來」

所有參與募款的華裔人士在大屠殺博物館的舞台上合影。（記者封昌明／攝影）

為避免仇恨言論演變成犯罪的暴行，一場由張少歐博士及李娟女士擔任共同主席的「講出來」(Speaking UP！)面對仇恨言論的圖片展覽會，12月9日在休士頓 大屠殺博物館 舉行捐幕儀式，主辦單位以借古鑑今的方式呈現歷史及近期發生仇恨言論的照片，提醒人們面對仇恨言論引發的罪行，發人深省。

張少歐（左）、李娟（右）為「講出來」面對仇恨言論的圖片展覽會剪綵。（記者封昌明／攝影）

張少歐表示，他移民美國40餘年，最近的仇視亞裔 的言論是歷來之最，讓他憂心不已，這場圖片展覽是由大部分都是亞裔人士組成，並且與主流社會結合並取得共識，休士頓只是起點，未來將陸續在全美各地展出，甚至到全世界，目的就是要提醒世人要面對這項警訊，並記取過去的教訓。

李娟表示，她已經參與大屠殺博物館的發展近20年，見證它由單一猶太人的博物館轉型成多功能活動中心，讓休士頓多元化的族群都能夠在這裡發出聲音，這項展出是一個歷史的里程碑，它讓亞裔社區與主流社會聯合，她展望未來能有更多的公益合作。

中華文化中心執行長華啟梅（右起）、李娟、亞裔商會前會長喻斌合影。（記者封昌明／攝影）

在短短的四周內，為了這場展覽募得28萬美元，李娟感謝各公司行號及多位亞裔有力人士，包括：亞商會會長李雄、關振鵬夫婦、Elaine Zhang等多位社區人士出錢出力，讓華人的聲音能在主流社會展現。

主辦單位表示，仇恨言論可能導致種族滅絕，戰爭罪行打擊人性，歷史告訴我們 ，大屠殺並非始自集中營屠殺猶太人開始，它是始於仇恨論和不當的宣傳，亞太裔、拉丁裔、非裔等多個族群，透過這次的展覽，希望各界能對仇恨式的言論予以集體譴責。

亞裔商會會長李雄（前排右四）與多位華人贊助商合影。（記者封昌明／攝影） 慈善企業家賴賢烈（右二）與張少歐（左一）、張文華（左二）合影。（記者封昌明／攝影）

當晚到場觀禮的華裔社區領袖包括中華文化中心執行長華啟梅、中國人活動中心董事長彭梅、美華協會會長常先群、前會長陳綺玲、方宏泰、亞裔商會前會長喻斌、法官張文華、西南管理區執行長李程純如、慈善企業家賴賢烈等。

休士頓大屠殺博物館座落於博物館區，於1996年開館，為美國第四大大屠殺紀念館，旨在讓更多的人意識到大屠殺給人類所帶來的痛苦和災難，同時也在提醒人們目前這種危險依然存在。