德州心跳法有效 共和黨歡呼 民主黨誓言立法保障流產權

支持人工流產的群眾12月初在聯邦最高法院前抗議。（Getty Images）

聯邦最高法院10日裁定，德州 SB 8的「德州心跳法」(heartbeat bill )仍然有效，但是協助墮胎的醫療人員可以控告德州政府的法令違憲。最高法院的此一裁定，很可能是基於SB 8法的執法主體並非政府，而是一般民眾。

不管結論如何，德州共和黨 人一片慶祝大勝之聲，民主黨 人則誓言推動聯邦立法，讓婦女的人工流產權仍然得以繼續。雖然聯邦法律是否能夠壓倒州法仍有爭議，但目前看來這將是民主黨人的速戰方案了。

歡呼的德州共和黨人以副州長派屈克（Dan Patrick）為代表。他強調德州本來就是一個支持保護生命的州（a pro-Life state），最高法院的裁定將讓德州的立場更為堅定，他個人也絕對不會放棄對無辜生命的保護，讓未出生的胎兒死於流產手術中。

聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）也推文稱讚最高法院的裁決是德州與生命派的勝利，因為每一條命都是神的賜予，沒有生命就沒有法律下的自由，他很高興最高法院讓德州州法可以留存。德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）則說，這項裁定是值得一書的里程碑，他將繼續為生命而戰。