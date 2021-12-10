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休士頓中華文化服務中心中文學校 春季班恢復實體上課

休士頓訊

位於休士頓中國城的中華文化服務中心中文學校2022年春季班，將於1月8日（周六）開學恢復實體上課。即日起開始接受網路註冊。

文化中心中文學校是休士頓地區頗具規模的中文學校，目前為兒童青少年及成人開設繁簡體中文、學齡前拼音班、高中生中文班。才藝班有書法和鋼琴（兼收8歲以上兒童及成人）以及成人韻律等課程。此外，為配合個人需求，特別開設一對一課程，師生時間安排更具彈性，沒有地點和學生程度的限制，達到最佳學習效果，長久以來深受家長及成人學生的肯定和接受。

過去近兩年的時間因應疫情學校實施網路教學，今年秋季班採用實體和網路混合形式教學，師生均能適應良好並持續學習。目前本地多數學區均已回校上課，該校亦將於2022春季班恢復實體上課。

文化中心中文學校的教師使用iPad輔助教學已行之多年，這學期還與台灣的逢甲大學華語教學中心合作線上文化教學，大大提高學生的學習意願。學生不僅能在課堂上獲得系統性的知識學習，而且有機會參加主流社團、僑社和中文學校聯誼會舉辦的各式才藝競賽，擴展文化學習領域，增進學習經驗。成人班學生除課堂上課之外，另有「文化之旅」參觀中國城商場、餐廳、廟宇、品茶、功夫、年節活動和學藝競賽角色扮演-等，課程活潑生動，趣味十足。

該校家長會對於學校更是百分百的支持，逢年過節總會給師生充滿驚喜，又是吃又是玩，讓全校師生都沐浴在歡樂氣氛裡。

報名與詳情查詢www.ccchouston.org。中華文化服務中心地址： 9800 Town Park Dr., Houston, TX 77036，洽詢電話：713-271-6100分機160。

休士頓 疫情 學區

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