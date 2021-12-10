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避免悲劇重演…德州太空音樂節踩踏 逾千人求償百億

編譯組／綜合報導
史考特在11月5日登場演出的照片。（Getty Images）
史考特在11月5日登場演出的照片。（Getty Images）

歌手史考特（Travis Scott）又因為Astroworld Festival的慘劇而挨告，但這次的訴訟背後是1547名受害者，求償金額高達100億元，再度改寫紀錄。

由於Astroworld Festival引發的求償案件一件接著一件，因此哈里斯縣地院將考慮是否彙整所有案件成為一件集體訟案。首次聽證排在12月13日。原告方與被告方的律師12月1日已經進行過磋商，討論整合成一案的可能性。

這次代表1547人提告的是Brent Coon & Associates事務所。創辦人Brent Coon號稱經驗老到，處理大規模傷亡事件已有35年經歷，另外對規劃大型活動的安全措施也有20年的經驗。

Brent Coon告訴休士頓紀事報，發生在Astroworld Festival的慘劇根本是不應該發生的，主辦方在意外發生之初沒有喊停，才會導致死傷不斷增加。他還強調，這麼多被害人選擇Brent Coon & Associates正是因為他們的經驗老到，處理過很多大型事故，因此由他們領銜再自然不過。

事務所據稱也與群眾踩踏事故專家G. Keith Still合作，除了求償，也希望避免類似悲劇再度發生。G. Keith Still另外也參與德州州長艾柏特所組成的Texas Task Force on Concert Safety Panel，目的即在避免Astroworld Festival事件重演。

 

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