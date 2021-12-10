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德州卡羅爾學區爆歧視 聯邦教育部調查

達拉斯訊
聯邦教育部宣布對南湖市的卡羅爾學區調查，是否有種族與性別歧視的作風。(Carroll ISD臉書)
聯邦教育部宣布對南湖市的卡羅爾學區調查，是否有種族與性別歧視的作風。(Carroll ISD臉書)

聯邦教育部近日宣布，對北德州豪奢住宅區南湖市(Southlake)的卡羅爾學區(Carroll ISD)開案調查，檢視該學區是否有種族與性別歧視的作風。

南湖市在本月初的選舉中，選出大力反對多元文化教育的企業主管安德魯耶格(Andrew Yeager)進入學區委員會，使得學委會中反對多元文化教育的學委有4人，贊成的只有3人。這場選舉受到全國矚目，選舉結果讓卡羅爾學區成為美國第一個反對多元文化教育學委居多的學區。

學區總監雷貝特(Lane Ledbetter)上任還不到一年，他所支持的「文化豐富行動計畫」(Culture Competence Action Plan)遭到重大阻力，南湖市的居民有74%是白人，由於它有德州最頂尖的學區之一，吸引了許多富裕亞裔入住，亞裔居民目前佔16%。

學區在保守居民的壓力下，在一場會議中一位行政人員告訴學區的老師，如果要講授種族大屠殺(Holocaust)的歷史課題，也就必須提供相反的論點。這就讓老師不知所從，一個已被歷史學家蓋棺論定的史實，竟然還要提出翻案的論點才能講授？那段話被與會的人偷偷錄下，在NBC電視台一發布以後，雷貝特立即道歉。

這次的選舉讓聯邦單位對卡羅爾學區一向的種族、性別歧視問題產生警覺，教育部17日的宣布中，一共對學區開了3個調查案。學區發言人凱倫費茲傑羅(Karen Fitzgerald)指出，學區將會全面配合聯邦的調查，確保學區的所有學生都得到平等的待遇。

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