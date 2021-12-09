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「慈母心托兒所」旁新開三座採氣井 法國公司引公憤

【達拉斯訊】
法國天然氣巨擘Total Energies計畫在「慈母心托兒所」旁新開採氣井，引發居民公憤。(Mother's Heart Learning Center)
法國天然氣巨擘Total Energies計畫在「慈母心托兒所」旁新開採氣井，引發居民公憤。(Mother's Heart Learning Center)

阿靈頓市議會日前以5票對4票，核准法國天然氣巨擘在「慈母心托兒所」旁，新開三座採氣井，引發附近居民公憤。

慈母心托兒所(Mother's Heart Learning Center)旁邊的山坡上，原本就已經有兩座採氣井，法國能源大廠「全備能源」(Total Energies)與阿靈頓市有合作協議，該市天然氣幾乎都由該公司開採，市政府則從該公司獲得巨額稅收。全備能源去年就已申請，在既有採氣井旁邊的土地上另鑽三座井，但當時弗洛伊德的抗議風潮正盛，市議會沒有通過該案。

如今抗議風潮已過，市議會的議員也有更換，附近居民擔心，這次市議會將見利忘義通過該案，果然在11月30日晚間市政會議上，該案以最小差距過關，預期新井的作業將在明年初開始。

托兒所位在阿靈頓的廉價住宅區，這就引起人權組織的不滿，這些居住品質不佳的住宅區，絕大多數的居民是西語裔和非裔，這樣的作風等於是現代的種族歧視

總部設於紐約市的「策進社會責任醫師團」(Physicians for Social Responsibility)指出，該機構歸納數十篇研究論文的結論是：採油和採氣的地點，釋放出的汙染物質會造成附近居民癌症、氣喘(asthma)、呼吸系統病變、皮膚出疹、心臟問題和心理疾病，對幼兒更會造成智力發展遲滯、學習障礙等的問題。

與其說這是種族歧視，不如說是「貧富階級鬥爭」，因為財務狀況好的少數族裔，可以很輕易的遷居到好區，而也有貧困白人住在這裡。在許多州，這種施政可能引起州政府干涉，但以一些掌權者的心態，企業與富人的權益居於優先，窮人則最好加倍努力趁早致富，以免被鄙視貧困的政策欺負。

種族歧視 天然氣 癌症

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