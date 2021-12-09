休士頓學區決選 華人力挺宋嘉年

現任HISD理事Anne Sung得到休士頓紀事報(Houston Chronicle)背書支持 。（Helen Shih提供）

德州學區 將如何應對新冠？選民可在12月11日最後一天投票 日，在休士頓獨立學區(HISD)的決選中發揮關鍵作用，宋嘉年(Anne Sung)以科學防疫競選學區理事，美國華裔選民聯盟主席Helen Shih等華人團體呼籲選民踴躍支持宋嘉年。

Helen Shih說，宋嘉年在休士頓長大，畢業於Bellaire High School, 後進入哈佛Harvard 大學，有物理和數學雙學位，並取得哈佛大學公共政策碩士學位，是華裔二代的成功典範。不僅如此，她畢業後，選擇回到HISD，曾在最困難的Davis 和 Lee High School 負責物理和科學課程教育，一心熱愛和投入教育事業。

宋嘉年在2016年以36票的微弱多數當選，是HISD理事中唯一具有豐富教學和公共政策背景，也是唯一的亞太代表。對於華人社區升大學和就業準備，她在過去5年當中將其作為優先事項，增加通過AP考試和IB考試的學生人數。在就業和技術方面，行業認證的學生數量增加了300%。

在談起她與其競選對手的差別時，宋嘉年提到，HISD 作為德州第一、全美第七大校區，極有深遠影響力和領導力。因為新冠疫情影響， 她致力於恢復正常教學，積極科學防疫，有效管理學區經費和效果監督。

HISD本次挑戰德州州長不許學區要求戴口罩的禁令。宋嘉年特別提醒，另一波變異有可能再次掀起高潮的危險下，每個人的選擇，不僅對自己學區起到關鍵作用，而且HISD會影響到整個德州的政策。她希望大家提醒周圍鄰居和朋友，支持科學和公共教育，保護孩子們和社區的安全。

在宋嘉年的選區的選民皆可投票給她，即使不是休士頓獨立學區的家長，如果子女已經長大，只要在哈里斯縣(Harris County)登記投票的人都可以投票。

最後一天投票日12月11日（周六）。投票地點，可以在任何投票站，早7時 至晚 7時 (詳情見 HarrisVotes.Org)。請大家一起來支持宋嘉年，加入捐款和志願者行列：https://www.anne4hisd.com/。