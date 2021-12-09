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專家：明年美國續通膨 加息難免 中國經濟難回高發期

本報記者／綜合報導
美中工商協會「展望2022共贏未來論壇」嘉賓合影。（主辦方提供）
美中工商協會「展望2022共贏未來論壇」嘉賓合影。（主辦方提供）

華美銀行（East West Bank）高級副總裁Andrew Pan 7日指出，美國經濟恢復比預期更快，而市場恢復離不開美國政府強有力的貨幣和政策支持。疫情期間美國政府實際上投入了5.1兆財政支持，從銀行角度看，個人存款有6.5兆，導致嚴重通膨壓力，因此2022年通膨會持續，美國聯準會加息在所難免。

另方面，中國經過疫情打擊，經濟會逐漸恢復，但很難再回到高速發展時代。在中美雙方貿易中出現的匯率問題，人民幣跟美元將會出現雙向波動；預計2022年人民幣將面臨貶值壓力，在出口、備貨、匯率風險的防範方面，要做好貶值的準備。

Andrew Pan在參加美中工商協會在加州舉行的「展望2022共贏未來論壇」時做上述表示。Andrew Pan指出，銀行業覆蓋到各個行業，對宏觀經濟和微觀企業發展都特別注重，因為關係到銀行把錢借出去，能否收回來的問題。

提及從2020年初疫情開始，美國經濟受到很大衝擊，加上近期Omicron新變種，讓剛有起色的生活再次陷入恐慌。雖然傳染很快，好在感染後造成的重症和死亡不多。但旦經濟恢復狀況看來分布並不均勻，房產、貿易、電商等發展很快，酒店、旅遊等還存在很大壓力。目前看來，疫情的反覆不會對市場造成太大衝擊，尤其是疫情期間房價大幅上漲，買房基本都是在搶。

失業率也是疫情期間較嚴重的問題，勞動力市場不是需求的問題，而是供給的問題，雇主找不到足夠員工，因為政府發錢，而美國人的消費習慣是領了錢不出去工作，不像華人會未雨綢繆。預計2022年美國會有四至五次的加息，且頻次很快，聯邦的基準利率是0-0.25%，加息一般在1-1.5個百分點，但明年此時，付的利息或許會更高，因為通膨太嚴重。具體到各個行業，娛樂、旅遊、酒店短期內還會受到疫情影響，辦公樓的需求也會大大減少。

雖然近期油價很貴，但預計美國石油的產量會提升，因為拜登政府在要求釋放儲備，也在尋求別的國家增加產量支援，所以油價應該不會再上漲。

Andrew Pan認為，從目前態勢，中美貿易方面關係會逐漸緩和，因為雙方企業和市場的相互依賴度很高，很多川普總統時期加的關稅，有些或許會取消，以前關閉的領事館、人員往來會逐步恢復。

疫情 匯率 油價

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