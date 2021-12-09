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阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

休士頓市區廢水處理場 發現Omicron病株

編譯組／綜合報導 
休士頓廢水處理場發現Omicron病株。（KHOU）
休士頓廢水處理場發現Omicron病株。（KHOU）

在哈里斯縣出現德州第一起新冠病毒Omicron病株的確診個案後，休士頓市區也傳出令人擔憂的消息：休士頓市區的八處汙水處理場，在最近一次抽檢中發現Omicron病株的蹤跡。 

雖然市民是否會因此感染Omicron病株仍不得而知，但市長特納（Sylvester Turner）已經呼籲，雖然衛生局與水務局保持高度戒備，避免Omicron病株散播，但是這個消息還是再度提醒大家，完全接種與加強針才是防疫最佳之道。 

休士頓市共有39處汙水處理場，其中8處在11月29日與30日的抽檢中發現Omicron病株，分別是W.C.I.D. #111、Chocolate Bayou、Keegans Bayou、Metro Central、Northgate、Sims Bayou North、Turkey Creek與West District。不過報告結果12月6日才出爐。 

雖然美國現在的確診個案仍以Delta病株為絕大多數，但是Omicron病株經過突變獲得更強的傳染力，因此就算得過新冠，或已完全接種者，仍有可能感染到Omicron病株。

Omicron 休士頓 德州

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