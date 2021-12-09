國務次卿費南德茲訪休士頓 期待再度與台灣對話

美國國務院新任次卿費南德茲(右）與休士頓亞裔商會會長李雄晤談。 （記者封昌明／攝影）

美國國務院新任主管經濟成長、能源與環境事務次卿費南德茲（Jose Fernandez)12月7日造訪休士頓 ，參與由休士頓亞裔 商會會長李雄主持的午餐會報，兩人就最近大家所關心的供應鏈 及亞洲情勢等相關議交換意見。費南德茲近期內將訪亞洲，上月他已與台灣官員晤談。

費南德茲在向亞裔會會員演講前對在場媒體表示，他近期會訪問日本及韓國，以加強多邊關係，未來與中國之間是只競爭的關係。並表示，美國的外交政策將為美國中產階級提供服務，他將聽取廣泛美國利益相關者和社區的意見，促進全球經濟增長等問題。

在11月舉行的第二屆台美經濟繁榮夥伴對話中，費南德茲已與台灣經濟部長王美花、科技部長吳政忠等人晤談。費南德茲並未說明下屆夥伴對話會在何時何地舉行，不過他將會是負責該對話的國務院新任主管，他也期待下一輪與台灣的經濟繁榮夥伴對話。

費南德茲此行主要是要參加在休士頓舉行的世界石油大會，還將會見休士頓市長、德州南方大學的學生和研究人員，以及與當地亞裔美國人和太平洋島民的領袖商界，發展活動中的合作夥伴關係，例如建築供應鏈的透明度和彈性，並促進亞洲多國能公平進入美國。並取得政府資源、工具和對中小企業的支持，包括在美國對美國海外公司的倡導和支持。

費南德茲此次出訪的目的，是讓當地利益相關者和外國政府官員處理對美國公眾至關重要的全球問題，包括供應鏈、能源安全以及構建公平的未來清潔能源經濟。他想知道企業在當今環境中面臨的挑戰，以及如何才能美國聯邦政府協助消除增長障礙。

亞裔商會會長李雄表示，他很開心能主辦這次的午宴，希望費南德茲次卿此行會談順利，但因行程緊湊，無法騰出太多時間和更多亞裔人士會面。李雄說，他們日後將會陸續舉辦類似的活動，讓更多重量級人物訪問休士頓，他呼籲所有亞裔人士，特別是來自台灣的朋友加入商會，大家一起共同努力。