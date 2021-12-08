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中美混血Kayla Bohan主演 「Harper」15日首映

本報記者／綜合報導
由中美混血女演員凱拉·珀漢(Kayla Bohan)主演的美國獨立電影「Harper」將於15日映，並角逐第94屆奧斯卡最佳國際影片。（Kayla Bohan提供）
由中美混血女演員凱拉·珀漢(Kayla Bohan)主演的美國獨立電影「Harper」將於15日映，並角逐第94屆奧斯卡最佳國際影片。（Kayla Bohan提供）

由中美混血女演員Kayla Bohan（凱拉·珀漢）主演的美國獨立電影「Harper」，將於15日在美國部分院線首映。同時「Harper」將作為美國獨立電影，與「懸崖之上」（張藝謀作品）等影片，共同角逐第94屆奧斯卡最佳國際影片。

「Harper」影片籌備、拍攝歷時超過一年半，講述了一個11歲女孩突然失去單身父親，被迫與酗酒的阿姨住在一個破舊的家庭農場。這是一個令人心碎的故事，只是當出生時就拋棄她的富有母親再次出現時，以其自私理由要求她時，女孩的心被撕裂了。

電影主角凱拉·珀漢七歲，便被眾多媒體譽為新一代童星典範，她的身份多元，是女演員及創作女歌手，同時也涉足走秀和代言，這次「Harper」衝奧，是她打怪進階、挑戰自我的又一次精彩亮相。

生活中的凱拉·珀漢十分熱愛歌曲創作，且刻苦練習吉他彈奏技術和鋼琴，這次在電影中她奉獻三首她自己作詞作曲並演唱的原創歌曲，兼顧演員和歌手兩重身份。

「Harper」故事主要發生在農場和荒野，為拍出鄉村生活感和顛沛流離之苦，凱拉在開拍前四個月花了大量時間深入鄉下實踐，體驗主人公哈珀的生活。這部電影對凱拉來說，是前所未有的挑戰。四個多月的前期準備，艱苦的拍攝，一切努力最終有了結果，凝結成催人淚下的感人故事。

影片上映詳情可登錄https://www.harpermovie.com/。

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