休士頓男孩與加州捐骨髓恩人見面 兩人都激動落淚

11歲休士頓男孩Rushi Gandhi（右），得到加州男子Ketan Bakriwala的骨髓捐贈。（KHOU ）

11歲休士頓 男孩Rushi Gandhi與家人，5日與拯救其性命、來自加州 捐贈骨髓的Ketan Bakriwala見面，他們激動得流下淚水，「永遠記住這一刻。」

KHOU 11電視台報導， 男童的母親Nilima說，她的兒子Rushi出生時，患有一種罕見的血液病，一生都需等待匹配的骨髓移植。他的病，也使Rushi不得不禁止做許多同齡孩子喜歡做的事情。

Nilima說，Rushi不能和其他孩子們一起玩，「就像他們喜歡到處跑、運動一樣」。直到十歲，Rushi家人接到一生都在等待的電話。相關單位終於找到能與其匹配的人，「這實在是個奇蹟」。

這位加州男子Bakriwala，是在網上瀏覽時，看到了「Be The Match」廣告，這是一項測試骨髓，以檢查是否有助於拯救他人生命的廣告。

Bakriwala說，他不能放棄幫助挽救Rushi生命的機會。「3000萬分之一的匹配機會」他說。在數百萬捐助者，都無法與Rushi匹配後，Bakriwala做到了。

當天雙方的會面，這兩個永遠聯繫在一起家庭的故事，也向人們傳遞一個特別的訊息，「您可能就是受贈者等待的那個人，請去那裡登記，我們等了十年，有很多跟他一樣等待捐贈的孩子。」