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草莓、尿布都可藏違禁品 德州邊境走私千奇百怪

編譯組／綜合報導
嬰兒尿布竟夾帶冰毒企圖闖關。(CBP網頁)
嬰兒尿布竟夾帶冰毒企圖闖關。(CBP網頁)

走私物品的方式愈來愈奇特。聯邦運輸安全局（TSA）和聯邦海關與邊境保護局（CBP）2021年紀錄，一些試圖走私到德州，或通過德州走出至他處的物品、方式相當奇特，包括藏在尿布、早餐卷餅、新鮮草莓的違禁品，還有一些活蝸牛等生物等。

KPRC電視台報導，以下是2021年相關單位彙整，查獲較奇特物品或走私方式：

Brownsville入境港口的CPB官員，在某輛車中發現11瓶未申報，已死亡的爬行動物。司機認為，因這些生物已死，不需要申請進口文件。

休士頓霍比機場（Hobby Airport）查獲藏在早餐卷餅中的冰毒。TSA官員稱，一名官員掃描該旅客行李時，發現墨西哥卷餅中有一個「腫塊」，要求該乘客打開卷餅包裝。這名乘客稱卷餅內什麼都沒有，但打開始，發現一個用膠帶貼起來的黑色包裹，確認為冰毒。

此外，德州的CBP官員在一批商業運輸新鮮草莓貨品中，查獲400多磅冰毒，價值822萬3000元。這些毒品被分散至177個袋子，袋子上印有草莓圖片。

CBP也在德州喬治布希國際機場一名乘客行李中，查獲15隻非洲巨型蝸牛。蝸牛從非洲尼日運送來。據悉，該乘客最初只申報帶乾牛肉，但後來修改申報，將活蝸牛包含其中，美國農業部確認該蝸牛為巨型陸地蝸牛，也稱非洲巨型蝸牛。蝸牛對人體健康構成威脅。巨型陸地蝸牛會攜帶鼠肺蟲，一種傳播腦膜炎的寄生線蟲。

CBP在德州和墨西哥邊境沒收350磅走私肉類，包括320磅豬肉和30磅火雞肉。這名艾爾帕索（El Paso）居民接受邊境檢查時，農業專家發現肉品藏匿在毯子、座椅下和行李箱。

另一起案件，是一名試圖通過位於拉雷多（Laredo）大橋進入美國者，被當局查獲將毒品放在炸玉米餅中。

還有，辛辛那提的CBP官員，在從德州運往澳洲的一批嬰兒尿布中，截獲四磅走私麻醉品。這批尿布的目的地，是澳洲一個私人住宅。根據新聞稿，這批貨品包含一袋塑膠包裝的嬰兒尿布，「異常沉重」，官員對尿布材質進行測試，最終確定為安非他命，即甲基苯丙胺（methamphetamine）。

紅澄澄草莓淪落為毒品護航。(CBP網頁)
紅澄澄草莓淪落為毒品護航。(CBP網頁)
走私者認為已死亡的爬行動物，不需要申請進口文件。(CBP網頁)
走私者認為已死亡的爬行動物，不需要申請進口文件。(CBP網頁)

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