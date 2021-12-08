劫匪搶商店 二話不說直接槍撃店員頭部 連警察都驚呼

加油站商店劫匪，毫無警告就開槍打頭。（KHOU）

休士頓 Memorial Park附近的Chevron加油站 ，6日晚間9時許發生槍擊案。但連警察 都忍不住驚呼的是，這名歹徒逕直走向便利店櫃台，面對前來招呼的店員，馬上對準頭部就是一槍，連一句話都沒說。男子之後還毆打店員，所幸店員後來逃出求助，被送醫治療，應無大礙。但男子東弄西弄就是無法開啟收銀台，最後分文未得。

店家監視畫面顯示，這名黑人嫌犯開著一台雙門的黑色Mercedes Benz，年約25至35歲，身高約6呎、體重230至280磅，當時身穿黑色夾克、褐色長褲。警方已經懸賞5000元，發現凶嫌者可以透過713-222-8477或Crime toppers app報案。

槍案發生在Memorial Drive的8600街區，當時店內只有一名店員。男子下車後進入便利店，看到店員後什麼都沒問，接著就迅速掏槍，照著店員腦門就是一槍，店員當時尚能行動，凶嫌因此又對他開了一槍，還不斷毆打他的頭臉。

休士頓市警局探員說，整起事件只能用「瘋狂」形容，凶嫌什麼話都沒說，也沒要店員交出什麼，一言不發就掏槍射擊，令人不敢置信。店員後來趁凶嫌正在想掏空收銀機時脫身，被人送到附近醫院，雖然傷勢嚴重，但應能保住性命。