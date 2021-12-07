我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

牛津大學最新研究 混打選莫德納免疫反應較佳

亞塞維多宣布 不參選洛杉磯縣警局局長

編譯組／綜合報導
曾管理全美一些最大型執法機構的亞塞維多（Art Acevedo）5日宣布，將不會參選洛縣警局局長職。（美聯社）
曾管理全美一些最大型執法機構的亞塞維多（Art Acevedo）5日宣布，將不會參選洛縣警局局長職。（美聯社）

經過數周的猜測，前休士頓和邁阿密市警局局長的亞塞維多（Art Acevedo）5日宣布，將不會參選洛杉磯縣警局局長選舉。現任洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）或因此免於面臨重大挑戰。

亞塞維多5日告訴洛杉磯時報，「現任局長維拉紐瓦領導失敗，警民關係惡化，洛縣多元化民眾應到更好待遇。」「現在是凝聚一名候選人的時候，而不是再稀釋這個領域。」

今年3月，擔任休士頓警局局長亞塞維多（Art Acevedo）宣布辭職，大張旗鼓前往邁阿密擔任邁阿密市警局局長一職。然在動盪的六個月後卻遭解僱，導因於與市議會發生衝突，和警察工會的不信任投票。

亞塞維多告訴洛杉磯時報，他受僱在該部門進行改革，但一開始便遭市政官員阻撓，反對他支持「黑人的命也是命」和其他議題。他於10月底離開邁阿密，官員們在一封信中，引用他對未接種疫苗官員進行紀律處分遭威脅，以及他關於邁阿密由「古巴黑手黨」經營言論等。

出生於古巴，在東洛杉磯長大的亞塞維多，1986年加入加州公路巡警局(CHP)，一路晉升，2005年從指揮官的位子上辭職，後來成為第一位領導休士頓和奧斯汀警局的西裔，他近幾個月在洛縣與支持者、民選官員和其他人會面，最後決定放棄選舉。

「很明顯這個縣面臨公共安全挑戰是真實的，需要改革，但我不會競選縣警局局長，我將尋求途徑，使我能持續參與關於刑事司法改革和公眾關注等問題。」

距離初選還有七個月，亞塞維多參選與否，撼動維拉紐瓦與眾多挑戰者。但亞塞維多拒絕支持特定候選人。

目前表態參選該職位，有現任洛杉磯機場警局局長蘭博（Cecil Rhambo）和長堤市警局局長魯納（Robert Luna）。兩位候選人均反對維拉紐瓦，包括不執行對警局員工新冠肺炎疫苗接種令等規定，也表示會積極鏟除治安部門幫派式的作法，並批評維拉紐瓦對這個問題處理不慍不火。

洛杉磯 洛縣 休士頓

上一則

71歲普度宣布參選喬州州長 挑戰同黨坎普 力阻艾布蘭

下一則

德州紙車牌氾濫 不肖之徒1年可撈逾2億元

延伸閱讀

洛杉磯/長堤兩港滯留貨櫃消化積極　罰款計劃三度延期

洛杉磯/長堤兩港滯留貨櫃消化積極　罰款計劃三度延期
亞塞維多 不角逐洛縣警局長

亞塞維多 不角逐洛縣警局長
洛縣警長拒用華商快篩劑 指FBI稱廠商疑受控中國政府

洛縣警長拒用華商快篩劑 指FBI稱廠商疑受控中國政府
抗拒vs.配合 強制疫苗令 洛縣市警局差別巨大

抗拒vs.配合 強制疫苗令 洛縣市警局差別巨大
洛杉磯縣警長拒用華資公司新冠快篩 FBI稱受控中國政府

洛杉磯縣警長拒用華資公司新冠快篩 FBI稱受控中國政府
疫情趨緩 洛大眾運輸犯罪率上升

疫情趨緩 洛大眾運輸犯罪率上升

熱門新聞

德州夫婦52萬簽約買下預售屋，卻因瞬間漲20萬，無力支付而抱憾。(Unsplash網頁)

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

2021-11-29 18:46
Christina(中)案發後首露面，回顧被暴打的經歷。(亞總會提供)

費城捷運上被暴打 女華生首露面：我不是英雄

2021-11-30 23:06
嫌犯為一非裔男性。(芝加哥警局)

又傳亞裔遭劫殺 芝加哥59歲男遇搶被近距離開槍打死

2021-12-02 11:37
父女一起打獵，幼女不幸命喪槍下。(示意圖，Unsplash)

父女一起打獵 德州11歲女童命喪老爸槍下

2021-11-30 15:03
德州北部的尤利斯被視為全美最移居的地方。（KHOU）

紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居

2021-12-06 13:34
位於伊州北溪市的全州保險宣布，該總部大樓與土地全部已經出售。(Allstate臉書)

居家上班成常態 保險巨擘Allstate售出總部

2021-11-29 14:49

超人氣

更多 >
台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」
美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜
未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡

未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡
中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧
繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市

繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市