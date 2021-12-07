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垃圾車著火 急將承載物倒商場停車場 幸未釀巨災

【奧斯汀訊】
奧斯汀發生垃圾車承載物著火事件，幸好沒有釀成巨災。(KXAN電視台畫面截圖)
奧斯汀發生垃圾車承載物著火事件，幸好沒有釀成巨災。(KXAN電視台畫面截圖)

奧斯汀西南區1日(周三)清晨發生垃圾車承載物著火事件，消防局指示該車開到一處購物商場的停車場傾倒，幸好當時無風，沒有釀成巨災。

奧斯汀消防局1日清晨6時36分，在官方推特網頁上宣布火勢已經完全撲滅，並且放了幾張災情的照片。垃圾車通常一大早就開始收垃圾，這輛垃圾車的司機後來發現所載的垃圾起火燃燒，緊急打電話求救，消防局指示他開到位於曼洽卡路(Menchaca Road)5300街段的柯洛奇中心購物商場(Crockett Center shopping plaza)，消防車會到那裏接應。

在消防人員的監督下，垃圾車司機把承載的垃圾倒在空的停車場上，消防人員噴水把火澆熄，在消防局所發布的照片上，緊鄰火場的「奧斯汀爪哇早午餐店」(Austin Java Brunch)，得來速(drive-thru)車道仍然一部車接一部車，店主與顧客處變不驚的精神可嘉。

垃圾起火的事件偶爾會發生，司機多半受過訓練知道如何處理，如果處理不當有時會出人命。2019年10月10日，南加州河濱縣(Riverside County)一名垃圾車司機發現承載的垃圾起火，他把車開到路邊的空地要把垃圾傾倒出來，當天氣象單位已經發布大風警戒，有兩名路過的駕駛人還特別停下來告訴他不要那麼做。

那名司機還是把垃圾倒出，結果引發大火，火勢迅速延燒到附近的活動房屋住宅區，造成74棟活動房屋燒毀，兩名分別是61歲、89歲的女住戶被燒死，司機後來被以過失殺人等的罪名逮捕控罪。

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