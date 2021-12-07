德州紙車牌氾濫 不肖之徒1年可撈逾2億元

德州仿冒紙車牌每年不法獲利金額可能高達2億元。(德州DMV網頁)

你是否注意到路上有許多車輛掛的是「紙車牌」(paper license)？印紙車牌出售已成不肖之徒獲取暴利的金山銀礦，每年的金額可能高達2億元。

達福地區的NBC電視台最近向打擊假車牌專案小組做專訪，專案警官艾斯奎巴諾(Jose Escribano)指出，如果照德州 車管處DMV 所發的臨時紙車牌數量來判斷，位於雪門市(Sherman)的瓦利汽車 (WALE Automotive)應該是北德州最大的經銷商，因為它今年前八個月已印出1萬7000張紙車牌。照規定，每當車行賣出一輛車時，可以從印字機印出一張DMV核發的臨時紙車牌。

但記者到瓦利汽車的地址去探訪時，發現那裏只有一間破房屋，四周黃土地上沒車也沒人跡。專案警官指出，北德州真正的最大汽車經銷商，一年賣出的車子也沒有1萬輛，這個空殼車行印出1萬7000張紙車牌，明顯就是有問題。許多不肖之徒發現出售假車牌有暴利可圖，每年花790元註冊為汽車經銷商，然後就可以從DMV印出紙車牌，每張以80-100元出售。譬如休士頓有一家弗里曼車行，從5月份註冊後四個月內印出11萬張紙車牌，也就是可能已賺到了1000萬元。

歹徒用掛假車牌的車輛來販毒、搶劫，車子即使被警方逮獲，也找不到罪犯的身分。有些車輛因為出過大車禍，無法通過DMV的檢驗，車主便花錢買假車牌來掛，好能繼續使用，但對公眾安全造成嚴重威脅。當記者隨著專案警官上路查緝時，幾分鐘之內就抓到一輛，那位司機坦承他是在網路上用80元買來的假車牌，警官給他開了一張罰單。

根據DMV的紙車牌與年度汽車銷售資料比對，德州假車牌的行業一年業績竟有2億元之多，不肖之徒每天靠印紙車牌就可賺到比上班族高出幾百倍的錢，譬如卡斯尼爾車行(Kasniel)光是10月18日那天，就印出了5000張紙車牌，如果每張賣80元，就是單日40萬元的進帳。