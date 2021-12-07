疫情15個月 德州增1.4萬名孤兒 西語裔占58% 非裔16%

新冠造成全美14萬名兒童成為孤兒，十分之一在德州。( 德州兒童福利部)

美國小兒科醫師學會新公布的研究指出，新冠疫情 初期的15個月，美國有超過14萬的兒童因COVID-19成為孤兒，其中1萬4000多名在德州 ，約占十分之一，這些孤兒的前途勢必有許多障礙，也成為社會的隱憂。

根據聖安東尼奧快訊報2日的報導，美國小兒科醫師學會(American Academy of Pediatrics)剛發布的研究指出，從2020年4月1日到2021年6月30日，美國有超過14萬的兒童成為孤兒，其中大約十分之一是在德州。去年的一天，45歲基督聖體市居民勞勃維亞加斯(Robert Villegas)正在給3歲的兒子理髮，他突然感到呼吸困難，他的妻子薇樂莉(Valerie)是護士，猜出他是得了COVID-19，趕快送他進醫院，兒子的頭髮都沒剪完。他幾天之內就去世，而因為醫院實施的隔離措施，父子倆人沒再見過面。

西語裔家庭通常有很多孩子，維亞加斯夫婦有六名兒女，年齡從1歲到18歲。擔任長途卡車司機的丈夫突然過世，收入頓時少掉一半，薇樂莉為了處理喪事和照顧孩子，還休了三個月假，幸好有丈夫死後的社安福利、疫情紓困金 補助，但財務絕對緊縮了很多。薇樂莉表示，過去孩子從來沒經歷過斷水斷電的困難，但過去一年多停水停電已好幾次。

這些孤兒有些是父母雙亡，有的是父母中一人喪命，有些本來跟著祖父母住，而祖父母因COVID-19去世。在那15個月期間變成孤兒的德州兒童，58%是西語裔，16%是非洲裔，可以看出這個情況對貧窮的少數族裔衝擊最大。

這項研究指出，即使不是父母雙亡，家庭面臨的困境也非常巨大，從過去對單親家庭所得到的了解，只有一名家長的家庭較易陷入貧困(poverty)，居所的安定性大減，子女較難在教育上順利發展，也比較會有情緒和心理的問題，包括憂鬱症(depression)和創傷後壓力症候群(post-traumatic stress disorder)，社福機構應該提供協助，以免這些孩子的前途受到太多負面衝擊。