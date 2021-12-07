我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

牛津大學最新研究 混打選莫德納免疫反應較佳

疫情15個月 德州增1.4萬名孤兒 西語裔占58% 非裔16%

編譯組／綜合報導
新冠造成全美14萬名兒童成為孤兒，十分之一在德州。( 德州兒童福利部)
新冠造成全美14萬名兒童成為孤兒，十分之一在德州。( 德州兒童福利部)

美國小兒科醫師學會新公布的研究指出，新冠疫情初期的15個月，美國有超過14萬的兒童因COVID-19成為孤兒，其中1萬4000多名在德州，約占十分之一，這些孤兒的前途勢必有許多障礙，也成為社會的隱憂。

根據聖安東尼奧快訊報2日的報導，美國小兒科醫師學會(American Academy of Pediatrics)剛發布的研究指出，從2020年4月1日到2021年6月30日，美國有超過14萬的兒童成為孤兒，其中大約十分之一是在德州。去年的一天，45歲基督聖體市居民勞勃維亞加斯(Robert Villegas)正在給3歲的兒子理髮，他突然感到呼吸困難，他的妻子薇樂莉(Valerie)是護士，猜出他是得了COVID-19，趕快送他進醫院，兒子的頭髮都沒剪完。他幾天之內就去世，而因為醫院實施的隔離措施，父子倆人沒再見過面。

西語裔家庭通常有很多孩子，維亞加斯夫婦有六名兒女，年齡從1歲到18歲。擔任長途卡車司機的丈夫突然過世，收入頓時少掉一半，薇樂莉為了處理喪事和照顧孩子，還休了三個月假，幸好有丈夫死後的社安福利、疫情紓困金補助，但財務絕對緊縮了很多。薇樂莉表示，過去孩子從來沒經歷過斷水斷電的困難，但過去一年多停水停電已好幾次。

這些孤兒有些是父母雙亡，有的是父母中一人喪命，有些本來跟著祖父母住，而祖父母因COVID-19去世。在那15個月期間變成孤兒的德州兒童，58%是西語裔，16%是非洲裔，可以看出這個情況對貧窮的少數族裔衝擊最大。

這項研究指出，即使不是父母雙亡，家庭面臨的困境也非常巨大，從過去對單親家庭所得到的了解，只有一名家長的家庭較易陷入貧困(poverty)，居所的安定性大減，子女較難在教育上順利發展，也比較會有情緒和心理的問題，包括憂鬱症(depression)和創傷後壓力症候群(post-traumatic stress disorder)，社福機構應該提供協助，以免這些孩子的前途受到太多負面衝擊。

德州 疫情 紓困金

上一則

71歲普度宣布參選喬州州長 挑戰同黨坎普 力阻艾布蘭

下一則

德州紙車牌氾濫 不肖之徒1年可撈逾2億元

延伸閱讀

僅一年餘 全美多了14萬名孤兒

僅一年餘 全美多了14萬名孤兒
3000萬分之一匹配機會　德州男童終獲加州男子骨髓

3000萬分之一匹配機會　德州男童終獲加州男子骨髓
涉國會暴動男子參選州眾議員 主張德州獨立

涉國會暴動男子參選州眾議員 主張德州獨立
紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居

紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居
緩解養老難 中國28省設獨生子女「陪護父母假」

緩解養老難 中國28省設獨生子女「陪護父母假」
桌球世錦賽 經文處與僑社盛情接待台灣選手

桌球世錦賽 經文處與僑社盛情接待台灣選手

熱門新聞

德州夫婦52萬簽約買下預售屋，卻因瞬間漲20萬，無力支付而抱憾。(Unsplash網頁)

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

2021-11-29 18:46
Christina(中)案發後首露面，回顧被暴打的經歷。(亞總會提供)

費城捷運上被暴打 女華生首露面：我不是英雄

2021-11-30 23:06
嫌犯為一非裔男性。(芝加哥警局)

又傳亞裔遭劫殺 芝加哥59歲男遇搶被近距離開槍打死

2021-12-02 11:37
父女一起打獵，幼女不幸命喪槍下。(示意圖，Unsplash)

父女一起打獵 德州11歲女童命喪老爸槍下

2021-11-30 15:03
德州北部的尤利斯被視為全美最移居的地方。（KHOU）

紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居

2021-12-06 13:34
位於伊州北溪市的全州保險宣布，該總部大樓與土地全部已經出售。(Allstate臉書)

居家上班成常態 保險巨擘Allstate售出總部

2021-11-29 14:49

超人氣

更多 >
台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」
美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜
未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡

未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡
中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧
繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市

繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市