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涉國會暴動男子參選州眾議員 主張德州獨立

編譯組／綜合報導
被控涉國會暴動， 馬克密多頓(中)以德州獨立為政見參選州議員。(聯邦法院文件／KSAT電視台)
被控涉國會暴動， 馬克密多頓(中)以德州獨立為政見參選州議員。(聯邦法院文件／KSAT電視台)

因參與1月6日國會暴動，遭大陪審團起訴的52歲北德州男子，申請競選州眾議員，州務卿辦公室11月29日宣布，共和黨分會已核准他參加明年3月1日黨內初選。

馬克密多頓(Mark Middleton)與妻子賈莉絲(Jalise)住在森林堡(Forestburg)的一個小農莊上，這是位於福和市北邊大約60哩的偏鄉。密多頓夫妻在國會暴動之後，在臉書上放了許多照片和視頻，並以親自出席挺川為傲，他們在臉書的文字說明中聲稱，自己沒進入國會大廈，但他們所放的一段視頻中，卻又可以聽到他宣稱正在與警察衝突。他們在4月份被捕後，5月遭大陪審團起訴包括襲警等的九項罪名，目前是交保候審狀態。

馬克密多頓是極右派的共和黨員，他主張德州應該脫離聯邦自成一國，他指出聯邦政府已經破敗到無可挽救的地步，德州如果要自保，只剩脫離聯邦一途。州議會最近重劃選區之後，馬克密多頓競選的第68眾議會選區，從奧克拉荷馬州邊界往南延伸到蘭帕薩斯縣(Lampasas County)和聖薩巴縣(San Saba County)。

選區重劃之後，此區共和黨的黨內初選，幾乎就可確定誰會代表此區，現任州眾議員大衛斯畢勒(David Spiller)已宣佈將競選連任，因此這場選舉勢將在共和黨內引發一場廝殺。

目前已有大約20名達福地區居民被控參與國會暴動，有些人已被定罪，譬如弗里斯科市(Frisco)房地產經紀人珍娜萊恩(Jenna Ryan)已被判處60天監禁，但法官准許她過完節再入獄，她日前指出她正在YouTube網站上看「前輩」所放的視頻，好能為監獄生活做好準備，她顯然對參加國會暴動沒有悔意，因為她說：「Remorse is a thought crime.」(後悔是一種思想犯罪)。

共和黨 德州 眾議員

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